自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

蕾菈爆新戀情！深夜直奔「瘋男」晨灰家 男方「保時捷情史」遭起底

蕾菈被爆出疑似與晨灰熱戀。（翻攝自IG）蕾菈被爆出疑似與晨灰熱戀。（翻攝自IG）

〔記者傅茗渝／台北報導〕「反骨男孩」成員蕾菈今被爆疑似有新戀情，被拍到夜宿男網紅「瘋男」成員晨灰家中。晨灰曾擁有75萬訂閱、經營長達7年的知名頻道「瘋男Crazy Man」，在2023年9月無預警遭官方刪除，心血歸零後，晨灰改以個人頻道「瘋男晨灰」重新出發。隨著戀情備受矚目，他過去與氣質女神鄭若青的神祕交集也隨之曝光。

晨灰過去與搭檔Nick經營「瘋男Crazy Man」以大膽風格聞名，沒想到去年9月竟在毫無警告的情況下，遭YouTube官方判定多次違規而撤除。當時晨灰痛心表示：「在沒收到任何紅標的情況下，影片全沒了，7年心血歸零。」但他並未喪志太久，隨即開啟個人頻道力求東山再起。

晨灰2022年就曾被週刊爆出與網紅鄭若青互動密切。早在2021年底晨灰生日時，搭檔Nick與鄭若青就聯手為他策劃驚喜，Nick更是豪擲250萬元送上一輛保時捷代步，讓晨灰當場喜極而泣。當時晨灰感性曬出合照，友人一句「跟若青好一輩子吧」，讓外界解讀兩人關係匪淺。隨後更被拍到鄭若青駕駛該輛保時捷，兩人疑似一同返家，讓曖昧傳聞甚囂塵上。

網紅晨灰（右）曾與氣質女神鄭若青（中）互動密切。（翻攝自臉書）網紅晨灰（右）曾與氣質女神鄭若青（中）互動密切。（翻攝自臉書）

鄭若青當時曾公開澄清，強調是因為舉辦二手拍賣活動物品過多，才向晨灰借車載物，更明確表示自己是與女室友同住，並未入住男方家，極力撇清熱戀傳聞。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中