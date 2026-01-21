蕾菈爆新戀情！深夜直奔「瘋男」晨灰家 男方「保時捷情史」遭起底

蕾菈被爆出疑似與晨灰熱戀。（翻攝自IG）

〔記者傅茗渝／台北報導〕「反骨男孩」成員蕾菈今被爆疑似有新戀情，被拍到夜宿男網紅「瘋男」成員晨灰家中。晨灰曾擁有75萬訂閱、經營長達7年的知名頻道「瘋男Crazy Man」，在2023年9月無預警遭官方刪除，心血歸零後，晨灰改以個人頻道「瘋男晨灰」重新出發。隨著戀情備受矚目，他過去與氣質女神鄭若青的神祕交集也隨之曝光。

晨灰過去與搭檔Nick經營「瘋男Crazy Man」以大膽風格聞名，沒想到去年9月竟在毫無警告的情況下，遭YouTube官方判定多次違規而撤除。當時晨灰痛心表示：「在沒收到任何紅標的情況下，影片全沒了，7年心血歸零。」但他並未喪志太久，隨即開啟個人頻道力求東山再起。

請繼續往下閱讀...

晨灰2022年就曾被週刊爆出與網紅鄭若青互動密切。早在2021年底晨灰生日時，搭檔Nick與鄭若青就聯手為他策劃驚喜，Nick更是豪擲250萬元送上一輛保時捷代步，讓晨灰當場喜極而泣。當時晨灰感性曬出合照，友人一句「跟若青好一輩子吧」，讓外界解讀兩人關係匪淺。隨後更被拍到鄭若青駕駛該輛保時捷，兩人疑似一同返家，讓曖昧傳聞甚囂塵上。

網紅晨灰（右）曾與氣質女神鄭若青（中）互動密切。（翻攝自臉書）

鄭若青當時曾公開澄清，強調是因為舉辦二手拍賣活動物品過多，才向晨灰借車載物，更明確表示自己是與女室友同住，並未入住男方家，極力撇清熱戀傳聞。

