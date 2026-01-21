長子毀滅性爆料父母「虛假說謊」 貝克漢首發聲：孩子允許犯錯

〔記者陳慧玲／綜合報導〕英國足球名人大衛貝克漢及維多莉亞夫婦遭長子布魯克林毀滅性爆料，指控兩人為塑造完美家庭形象，不惜在媒體前虛假說謊，還長期想控制孩子，讓長子長期活在焦慮中，事件後貝克漢首現身，也在電視台訪談中提到「孩子允許犯錯」，儘管不是直接針對長子的作為做出回應，但外界解讀多少也是他的心裡話。

貝克漢現身談到孩子都會犯錯，也允許從犯錯中成長。（翻攝自YouTube）

事實上貝克漢先去出席世界經濟論壇（WEF）第56屆年會時，迴避了有關長子布魯克林對他和老婆的諸多指控的相關話題，媒體直接問及敏感話題，並問：「大衛，你有什麼話想對布魯克林說嗎？」但他並未回答，之後他去上CNBC財經節目《Squawk Box》，討論到社交媒體和心理健康問題，貝克漢說：「我一直以來都在談論社群媒體及其力量，它既有利也有弊。」

請繼續往下閱讀...

接著貝克漢談到：「我們之前討論過，如今孩子們能接觸到的東西確實存在一些問題，可能會很危險。」又提到：「但我個人發現，尤其是對我的孩子們來說，應該把這些東西用於正確的事情上。我一直利用我的平台和影響力為聯合國兒童基金會做貢獻，這已經成為讓人們了解世界各地兒童處境的最有力工具。」

貝克漢也提到布魯克林等4個孩子，並說自己是以同樣標準教育孩子，「他們會犯錯，但孩子本來就允許犯錯。他們就是這樣學習的，這也是我努力教給孩子們的，有時候你也得讓他們犯錯，才能真正成長。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法