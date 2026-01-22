王思佳經紀人為2歲愛女嗨辦生日派對！眾星溫情走紅毯背後藏洋蔥

小偉在女兒生日當天邀請許多藝人朋友同樂。（小偉提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕王思佳經紀人小偉的女兒Nana日前度過2歲生日，當時邀來王思佳、劉伊心、蔡允潔、楊晨熙、林秀琴、陳致遠等藝人帶著家人參加生日派對，小偉透露，當時辦生日派對想了很久，「去年這個時候，爸爸離開了我們。那一年，Nana一歲，我沒有替她過生日。不是刻意跳過，只是那時候的心，真的沒有準備好」。

小偉感嘆，失去至親的那種感覺，到現在都還是說不上來。它不會每天提醒你，但會在你不經意的時候出現。走到熟悉的地方、看到某個畫面，甚至只是某個瞬間，就會突然想起爸爸。那一刻，你還是會停一下。

小偉的爸爸離開滿一週年，隨著Nana也要兩歲了，「這個生日，我掙扎了很久。心裡一邊告訴自己，是不是還沒準備好；一邊又覺得，孩子的成長不會等人。她值得被好好慶祝，也值得被記住。」

小偉（中）帶兒女們走紅毯。（小偉提供）

當天小偉準備了魔術表演、準備了餐點，也特別安排了一個他很在意的畫面——讓大家牽著孩子、陪著家人一起走紅毯。「平常看到的紅毯，都是藝人一個人站在前面，但我一直覺得，人生裡最重要的時刻，很少是自己一個人完成的。我想讓孩子走在爸媽身邊，讓家人一起被記住。那不是表演，而是一段正在發生的生活。」

