貝克漢長子布魯克林最強靠山 老婆妮可拉出身豪門

布魯克林貝克漢（左）和豪門千金妻子妮可拉。（美聯社）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕英國足壇名人大衛貝克漢（David Beckham）與曾是「辣妹合唱團」當中的高貴辣妹維多莉亞（Victoria Beckham）婚後，成為英國除了皇室之外最受矚目的家庭，也有網友戲稱為「第二家庭」。不過，貝克漢夫婦和長子布魯克林（Brooklyn Beckham）近期關係緊繃，起因是布魯克林近日連發6篇IG限時動態長文，痛批父母控制人生、長期控制孩子、讓她活在焦慮中。不過，為何布魯克林這把火忍到26歲才發作？原因是他的妻子妮可拉佩茲（Nicola Peltz）是個真正的億萬千金，背景超硬。

布魯克林（左）的妻子妮可拉佩茲是個真正的億萬千金，背景超硬。（翻攝自IG）

外界盛傳維多莉亞對妮可拉這位媳婦不滿，因此外界都把妮可拉視為家族破裂的導火線，更指她令「貝克漢家族版圖出現裂痕」。外界好奇，妮可拉到底何許人也？今年31歲的尼可拉身高166公分，她曾於2014年擔任「變形金剛女郎」，更被提名當年的年度金酸莓獎，金髮碧眼加上小麥色肌膚，亮眼外型讓人印象深刻。

31歲的尼可拉身高166公分，她曾於2014年擔任「變形金剛女郎」。（翻攝自IG）

不過，妮可拉並不是滿腔星夢的女孩，妮可拉佩茲背後的家族勢力超級強大，就連身價超過6億美元（約新台幣189.48億元）的貝克漢一家，在她眼裡也只不過是小咖。妮可拉的父親尼爾森本身就是猶太家族富三代，經營食品批發分銷，之後更成為美國金融界投資大亨，現在淨資產達16億美元（約新台幣5054.39億元），更曾擠近全美前500富豪排行榜。

妮可拉家族是富三代，更成為美國金融界投資大亨，現在淨資產達16億美元。（翻攝自IG）

雄厚的家族背景、光鮮亮麗的外表，讓妮可拉成為時尚圈寵兒，她遺傳了模特兒母親的好身材，擁有逆天長腿和微微上翹的貓眼，加上鵝蛋臉及豐潤唇形，自帶冷豔氣場。雖然天生就出生豪門，但妮可拉特別喜歡現代美食休閒風格裝扮，輕鬆又自在。

布魯克林（左）的妻子妮可拉除了是億萬千金，也曾闖蕩演藝圈。（翻攝自IG）

