娛樂 最新消息

男星哭到「鼻涕失守」還不NG 三分鐘獨角戲網友跪了

〔記者李紹綾／台北報導〕港星王浩信主演的電視劇《踩過界I》播出後話題持續延燒，理性與感性之間的極限拉扯讓劇迷欲罷不能，掀起追劇熱潮。

蔡思貝（前排左起）、王浩信、張振朗、秦沛（後排左起）、張曦雯主演《踩過界II》。（年代提供）蔡思貝（前排左起）、王浩信、張振朗、秦沛（後排左起）、張曦雯主演《踩過界II》。（年代提供）

王浩信近期動向頻頻，除戲劇作品備受矚目外，更宣布將舉辦個人演唱會，跨足舞台演出引發討論。隨著《踩過界II》在年代即將開播，他的演技再度成為焦點，劇中他因過度思念已逝前女友情緒潰堤，獨撐長達三分鐘的獨角戲，不僅眼淚潸然落下，哭著哭著鼻涕竟不受控制滑落，完全拋開偶像包袱，真實呈現角色的精神狀態，讓網友直呼：「實在太敬業！」

王浩信在《踩過界II》即使哭出鼻涕泡依然帥度破表。（年代提供）王浩信在《踩過界II》即使哭出鼻涕泡依然帥度破表。（年代提供）

而除了在法庭上犀利攻防的英勇姿態，盲人律師的愛情世界同樣成為焦點。第一季中王浩信與李佳芯的雨中漫舞曾讓不少觀眾留下深刻印象，第二季則注入新血，王浩信、張曦雯繼《解決師》後再度搭檔，挑戰盲人雙人舞。兩人從事前排練便展現絕佳默契，即便是高難度托舉動作也難不倒彼此。張曦雯笑稱，光是第一次排練就花了兩個半小時，練到隔天全身痠痛，感謝王浩信在舞蹈上給予許多力量，才能完美呈現這場演出。

TVB當家花旦張曦雯與王浩信在《踩過界II》挑戰盲人雙人舞，展現高度默契。（年代提供）TVB當家花旦張曦雯與王浩信在《踩過界II》挑戰盲人雙人舞，展現高度默契。（年代提供）

適逢出道21年，王浩信宣布將於5月舉辦個人演唱會。宣傳海報中，他身穿全黑套裝、深V剪裁搭配煙燻妝容，展現全新風格。其實他早在2005年便以歌手身分出道，曾推出個人專輯，後轉戰戲劇圈逐步累積實力，近年不僅憑《踩過界》系列兩度奪下視帝寶座，更親自為《踩過界II》獻唱主題曲，從歌手到視帝再到演唱會舞台，多元發展讓外界相當期待。《踩過界II》1月26日起，每週一至週五晚間8點於年代MUCH台播出。

點圖放大header
點圖放大body

今日熱門
