王菲都不顧？嫣然天使醫院恐倒閉 網挖天后「這身份」捐款1.3億

王菲離婚前與李亞鵬成立嫣然天使基金會。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕華語天后王菲的前夫李亞鵬近年來陷入財務危機，他所創立的嫣然天使兒童醫院因為積欠房租及相關費用，累計已突破人民幣1.1億元（約台幣4.9億元），醫院恐將面臨倒閉，網友不解為何前妻王菲冷眼旁觀，有粉絲跳出來解釋，指出王菲其實近10年來以匿名的方式捐了人民幣3000萬（約台幣1.3億元）。

王菲與李亞鵬的愛女李嫣天生就患有唇顎裂，出生後歷經多次手術治療。王菲在離婚前與李亞鵬成立嫣然天使基金會，2012年更創立嫣然天使兒童醫院，要關懷唇顎裂的兒童。不過兩人隔年離婚，嫣然天使兒童醫院後續的營運都由李亞鵬來負責。

李亞鵬感嘆嫣然天使醫院恐會成為歷史。（翻攝自微博）

嫣然天使兒童醫院去年就傳出受到李亞鵬的債務影響，可能會被法院判強制賠償，近日又爆出拖欠房租未還，有網友批評王菲「不管不顧」，但有網友挖出王菲已連續10年以「匿名捐贈人」的身份，向嫣然天使基金會共計捐款近1.3億台幣，只是她低調不對外宣張，還是2023年基金會財務透明化改革才被公開出來。

