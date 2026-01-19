自由電子報
娛樂 最新消息

1/19～1/25大寒「轉運關鍵」就差這一步！ 3生肖自帶好命體質

再過一個月即將迎來馬年，命理師揭示，想要趁著「大寒」轉運，前題是身心靈「不卡髒」。（達志影像）再過一個月即將迎來馬年，命理師揭示，想要趁著「大寒」轉運，前題是身心靈「不卡髒」。（達志影像）

〔娛樂頻道／綜合報導〕週二（1/20）將迎來24節氣中的「大寒」，命理師湯鎮瑋提醒，想要在蛇年最後一個節氣裡迎來全新好運，第一個步驟很重要，務必要先把家裡或週遭環境的一些「髒東西」或「不要的東西」清理掉，才不會卡運又卡氣！ 

◆錢財最旺：鼠

◆事業最強：蛇

◆桃花最紅：虎

 

【猴．鼠．龍】財源廣進 勞有所得

．好運指數：★★★★★

本週努力可以變現，不會被白費，才能也不會被埋沒，所以這個禮拜一定要多勇於表現自己、表達自己。有一些問題不要放在心裡不說，而是要適時表達出來 ，才可以有效的解決問題，有助工作進展，讓賺錢的機運能夠順利展開。

不要把晦氣或脾氣悶在心裡，多表達、多溝通，是這一個禮拜的得勝關鍵。

 

【蛇．雞．牛】團隊合作 事半功倍

．好運指數：★★★★

本週宜著重在團隊合作，不要獨自埋頭苦幹，或是一意孤行，以免錯失意想不到的機會。提醒這3個生肖的朋友，遇有好消息或好的創意，別吝於分享，彼此腦力激盪，透過資源整合，更能實現夢想、達成目標，穩收事半功倍之效 。

 

【虎．馬．狗】貴人牽線 發展如意

．好運指數：★★★

這一個禮拜幸遇貴人牽線，有助萬事發展順遂！過往結下的善緣、人脈，會讓你很有感，甚至讓你在小小不順時，感受到被雪中送炭的溫暖。若能持續累績善緣，常保助人之心，不僅能帶旺事業成功，也有助於帶動團隊的合作與向心力。

 

【豬．兔．羊】運程低落 力不從心

．好運指數：★

屬豬、屬兔和屬羊的朋友，本週運程較為低落，也許你正煩惱於家人、同事或是誰誰誰的事情，讓你無法靜下心來。記住一件事，「清淨心生智慧，煩惱心生無明」一個人的清靜之心，是可以靠不斷練習和修行而來。本週學著不要把所有事情都往自己身上扛，想太多只會內耗自己的正能量，反而有礙身心靈健康。

 ☆民俗說法僅供參考☆

點圖放大header
點圖放大body

