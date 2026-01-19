Lulu祭婚紗四部曲！「昭和復古風」撞30年前親媽嫁衣 驚見母女連心奇蹟

〔記者傅茗渝／台北報導〕在距離 1 月25日婚宴僅剩倒數6天之際，Lulu黃路梓茵與陳漢典再度釋出全新婚紗照，分別以「日系浪漫典雅風」與「昭和復古浪漫風」亮相，延續先前赴日本富士山拍攝的夢幻系列，讓整組婚紗照完整構築成宛如偶像劇般、章節分明的「心動告白宣言」四部曲，為婚禮寫下最浪漫的註腳。

陳漢典、Lulu黃路梓茵釋出昭和復古浪漫風婚紗。（天地合娛樂提供）

繼喜帖曝光、富士山與高級度假村「虹夕諾雅」取景的兩套婚紗公開後，小倆口在婚宴前夕再揭曉另外兩款造型，並親口分享，這整系列婚紗企劃其實是兩人共同完成的幸福宣言。親自擔任婚紗照與婚禮「總企劃」的 LULU，為每一套造型撰寫專屬於彼此的「心動告白宣言」，並巧妙分為「你是我的穩定資料」、「怪有趣的靈魂」、「謝謝你，我最好的朋友」、「穿越時空愛上你」四大篇章。

請繼續往下閱讀...

昭和年代復古氛圍婚紗於鐘錶店取景拍攝，畫面宛如老電影場景。（天地合娛樂提供）

其中像是「你是我的富士山」、「遇見靈魂伴侶的機率是60億分之一 …好險，我找到你了！」、「我們不用犧牲自己成就對方，而是一起完整彼此的生命」等文字，宛如偶像劇台詞般直擊人心，也讓婚宴上即將說出的誓言提前曝光，甜度破表。

小倆口牽手奔跑於日本街道取景，陽光灑落、笑容燦爛。（天地合娛樂提供）

在視覺呈現上，四套婚紗風格跨度極大，轉場節奏宛如電影章節推進。除了先前曝光的日系典雅風與夢幻公主風，本次亮相的兩套造型分別走向溫柔內斂的日系浪漫典雅風，以及充滿時代氛圍的昭和復古路線，讓整場夢想婚禮的視覺拼圖「玩美」到位。

透過玻璃窗捕捉親密瞬間，兩人低頭貼近、神情溫柔。（天地合娛樂提供）

其中最讓LULU驚喜與感動的，莫過於一套昭和復古浪漫風婚紗。她透露，這件禮服原本只是上網搜尋後選出的範本，沒想到成品完成後，竟與媽媽30年前結婚時所穿的婚紗款式高度雷同，連細節都十分相似，意外促成一段「跨時空的母女連心」。LULU開心分享：「造型師根本不知道我媽媽當年結婚穿的是哪一套，沒想到最後挑中的款式與媽媽當年出嫁時穿的超像，而且原本還有多準備一套但沒穿到的粉紅色禮服也十分相像，只能說母女連心，真的很神奇，有一種跨時空的默契，連我媽都覺得很不可思議，好像冥冥之中有什麼連結。」

為了完整呈現昭和年代的復古氛圍，這套松田聖子風婚紗更特地拉隊前往日本車站拍攝。LULU坦言原本相當擔心電車拍攝申請困難，卻在多次嘗試後於最後一刻成功獲准進入車廂取景，直呼：「真的皇天不負苦心人！歷經多次申請，直到最後一刻竟奇蹟似的獲准進入車廂取景，真是太不可思議！」更巧的是，拍攝當天上車的車站名竟叫做「壽」，且為無人車站，當地還流傳許多人會特地購買「壽」站車票作為結婚紀念，讓她忍不住感嘆：「真的太有意義跟紀念價值了，完全是命中注定的巧合。」

Lulu靠在漢典懷中露出溫柔笑容。（天地合娛樂提供）

另一套日系典雅風婚紗則來自台灣設計師品牌「富松梅」，全手工製作的經典款式同樣暗藏親情巧合。LULU 分享，父母曾在結婚 30 週年紀念時穿過該品牌服裝，如今自己再度穿上同一品牌拍攝婚紗，別具意義。搭配虹夕諾雅森林間的拍攝場景，以及陳漢典的美式復古西裝，整體畫面宛如老電影般溫柔，她也坦言這是自己最喜愛的造型之一，「很幸運的是，最後幾乎都能照著我腦海中的畫面一一完成。」

從婚紗、造型設定、拍攝形式到行程安排，幾乎都由 LULU 一手包辦，婚宴流程與細節同樣親自規劃；陳漢典則以「軍師」身分提供建議，兩人反覆討論後定案。他笑說：「基本上所有計畫都是她的提議，但我每次都覺得很棒，所以幾乎沒有意見不合，就算有，也都是很順的溝通。」展現新人間的高度默契。

陳漢典、Lulu呈現昭和復古情調，替整組「心動告白宣言」四部曲寫下浪漫收尾。（天地合娛樂提供）

隨著婚宴進入最後倒數，兩人近期白天工作、下工後仍持續討論婚禮細節，睡眠時間僅剩四、五個小時。陳漢典心疼表示，最辛苦的其實是老婆，「她對婚禮有很多想像，也真的一步一步把事情完成，我真的很感謝她。」而籌備過程中最困難的關卡，則是賓客名單與座位安排，甚至需要團隊開會討論，成為兩人最難忘的準備回憶。

此外，小倆口還特別準備驚喜小禮物送給賓客，其中包含一款「草泥馬」玩偶。陳漢典笑說，因為 LULU 曾送朋友同款，覺得觸感與質感都很好，加上「草泥馬跟我長得有點像，有一種老公臉」，成為兩人之間的小趣味。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法