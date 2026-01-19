林俊傑才認愛小21歲女友！舊愛控訴「受夠劈腿仔」 自爆被PUA「看誰會要妳？」

〔記者張釔泠／綜合報導〕金曲歌王「JJ」林俊傑去年底罕見認愛小21歲的中國網紅女友「七七」，並曬出帶七七「見父母」，幫林媽媽慶祝70歲生日的照片，不過近來卻瘋傳他和前緋聞女友、台灣直播主「Mida」曾聖媛的貼臉照，Ｍida也曾在社群平台發文暗指遭「劈腿」，掀起了熱議。

林俊傑、Mida貼臉合照。（翻攝自微博）

網上近來爆出多張林俊傑、Mida的舊照，Mida早在2019年就現身過林俊傑媽媽的生日，同樣留下了大合照，此外還有一張2023年3月22日、地點在台北的照片，兩人則是臉貼臉自拍，引發網友推測已經交往多年。

請繼續往下閱讀...

林俊傑、Ｍida幫林媽媽慶生照瘋傳。（翻攝自微博）

其實林俊傑官宣戀情後，Mida就在社群貼出6個嘔吐表情，直言「真是受夠了劈腿仔官宣」，反諷「為什麼受傷的人總是真誠的人啊？」曾有網友發問：「男友或前任說過最噁心的話？」Mida也在留言區回應，「如果你去爆料，看還有哪個男的會要妳？超會PUA（情勒）」，如今被解讀為她曾遭到「情勒」封口。

林俊傑、Ｍida幫林媽媽慶生照瘋傳。（翻攝自微博）

林俊傑去年認愛七七。（翻攝自IG）

林俊傑認愛七七後，則是發文感嘆自己在舞台與音樂之外的生活曾被過度審視、刻意的歪曲誤解，當他確定都是有預謀、有組織的抹黑行動，「對我、對我所珍惜的人，也包括始終站在我身旁支持我的歌迷，造成了傷害。」對於與Ｍida的舊照被挖出，林俊傑的經紀公司暫時沒有回應。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法