自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

吳佩慈「婆婆」身家347億 涉違反美國移民法淪囚犯

吳佩慈（右）為富商紀曉波陸續生下4子女後淡出演藝圈。（翻攝自微博）吳佩慈（右）為富商紀曉波陸續生下4子女後淡出演藝圈。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星吳佩慈和香港富商男友紀曉波沒結婚，卻替紀曉波生了4孩子，2人雖沒結婚但也形同夫妻，前年底曾為男友喊冤澄清：「官司都不知道勝訴了多少場了，之前的勝訴都已捐給慈善機構。」吳佩慈移居香港多年鮮少露面，去年2月「大S」徐熙媛過世，她也只是低調陪伴家屬沒公開露面。

吳佩慈和紀曉波雖沒結婚，但已形同夫妻，今（16）日一早突傳紀曉波的母親、68歲崔麗杰在美國屬地塞班島遭逮捕，稍早美國移民和海關執法局對外證實，崔麗杰因涉嫌違反美國移民法律在當地時間13日遭拘留，消息透露，崔麗杰目前被關押在蘇蘇佩（Susupe）懲教監獄。

紀曉波母親、68歲崔麗杰傳出在美國屬地塞班島被逮捕。（翻攝自網路）紀曉波母親、68歲崔麗杰傳出在美國屬地塞班島被逮捕。（翻攝自網路）

而崔麗杰與紀曉波自澳門博彩仲介起家，之後經營大型賭場度假村，在塞班島有一間賭場，知情者透露，這對母子頻傳經營不善，在塞班島賭場於2020年3月被迫關閉，崔麗杰也曾是香港上市公司「博華太平洋國際控股有限公司」大股東

《富比士》報導，崔麗杰與紀曉波都是企業家，在2018年資產有11億美元（約347億台幣），吳佩慈男友紀曉波曾是澳門賭場「恆升集團」高層。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中