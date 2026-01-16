吳佩慈「婆婆」身家347億 涉違反美國移民法淪囚犯

吳佩慈（右）為富商紀曉波陸續生下4子女後淡出演藝圈。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星吳佩慈和香港富商男友紀曉波沒結婚，卻替紀曉波生了4孩子，2人雖沒結婚但也形同夫妻，前年底曾為男友喊冤澄清：「官司都不知道勝訴了多少場了，之前的勝訴都已捐給慈善機構。」吳佩慈移居香港多年鮮少露面，去年2月「大S」徐熙媛過世，她也只是低調陪伴家屬沒公開露面。

吳佩慈和紀曉波雖沒結婚，但已形同夫妻，今（16）日一早突傳紀曉波的母親、68歲崔麗杰在美國屬地塞班島遭逮捕，稍早美國移民和海關執法局對外證實，崔麗杰因涉嫌違反美國移民法律在當地時間13日遭拘留，消息透露，崔麗杰目前被關押在蘇蘇佩（Susupe）懲教監獄。

紀曉波母親、68歲崔麗杰傳出在美國屬地塞班島被逮捕。（翻攝自網路）

而崔麗杰與紀曉波自澳門博彩仲介起家，之後經營大型賭場度假村，在塞班島有一間賭場，知情者透露，這對母子頻傳經營不善，在塞班島賭場於2020年3月被迫關閉，崔麗杰也曾是香港上市公司「博華太平洋國際控股有限公司」大股東

《富比士》報導，崔麗杰與紀曉波都是企業家，在2018年資產有11億美元（約347億台幣），吳佩慈男友紀曉波曾是澳門賭場「恆升集團」高層。

