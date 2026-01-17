自由電子報
娛樂 最新消息

【12星座週末運勢】月亮摩羯開新局！歲寒「3運」漸入佳境

歲末年終之際，懂得抓進吉運，踏實布局、乘勢而上很重要。歲末年終之際，懂得抓進吉運，踏實布局、乘勢而上很重要。

〔娛樂頻道／綜合報導〕這是一個關於「具體化成果」的週末！隨著金星進入水瓶座，內心那種緊繃的、想抓緊什麼的焦慮感會慢慢淡化，取而代之的是一種想跟世界保持友善距離、重拾獨立空間的渴望。占星達人艾菲爾根據星象直言，當月亮進入摩羯座，搭配水星與火星的交會，人們的心理狀態會從浮躁轉向「腳踏實地」，不管是在事業經營、財務布局或在行走在愛情路上，都有撥雲見日、漸入佳境的態勢。

 

♈白羊座

收起最近那股往前衝的勁頭，是該找個支點停下來檢視成果了！本週最大課題是「將熱血轉化為可見的產值」，別讓努力只停留在情緒。靈魂關鍵字則是「落實」，比起空談理想，不如把延宕許久的計劃或報告完成，當你看到計畫清單一個個被打勾，那種掌控生活的快樂會讓你非常療癒。

➤事業＆財運：水星與火星在你的事業宮位合相，讓你特別適合處理那些繁瑣的收尾工作。不用糾結於個人風格，「實力」才是你最好的聚財名片。

➤愛情運：與伴侶分擔家務會比送昂貴禮物更讓對方感受到你的真心，這種務實的溫柔最能打動人。

 

♉金牛座

最近覺得生活節奏好像終於回到喜歡的軌道上？本週最大課題是「在務實的日常中尋找長遠的意義」，這幾天的星象對金牛非常友善。這個週末的真實狀態是「心靈與理財的雙重整理」，適合與家中長輩聚餐，前輩的一句叮嚀可能會解開你卡住已久的死結。

➤事業＆財運：月亮在摩羯座讓你格外冷靜，適合坐下來審視自己的帳目，把那些「破洞」補起來。不用急著解決尚未確定的遠程計劃，先守住眼前的穩定更重要。

➤愛情運：你開始思考未來的物質基礎，與對方理性討論理財或分工，不僅不會傷感情，反而能讓彼此更有共識地走向未來。

 

♊雙子座

本週最大課題是「學會處理深層的財務或情感債務」，這是一個適合補缺口的契機。先別急著拓展新的社交圈，鞏固舊有關係才是王道。不妨趁著週末兩天，把那些壞掉的小物送修，或將拖欠已久的人情還清，這種清空的感覺會讓你非常有感。

➤事業＆財運：這個週末的真實狀態是「偵探般的細膩與冷靜」，你會發現一些平時忽略的小細節，不管是帳單上的錯誤還是朋友間的誤會。

➤愛情運：不適合玩猜心的遊戲，直接談論彼此對責任的分配，會讓關係變得更透明且安全，這種直接而踏實的溝通才是這個週末最需要的能量。

 

♋巨蟹座

這個週末你可能會特別感受到來自另一半或重要夥伴的壓力，但別擔心，那是為了讓你更強大。你正在面對的課題是「在契約與責任中找到情感的平衡點」，這是一段從感性過渡到理性的過程。

➤事業＆財運：與長輩的互動也會帶來驚喜，前輩的提點會讓你發現，原來生活中的許多問題都有前車之鑒可以參考。

➤愛情運：不宜試著用「具體行動」取代「冷戰的態度」去處理情緒上的小彆扭

。與其要求對方保證愛你一萬年，不如約定好下週周誰負責倒垃圾或付帳單，這種世俗的約定反而能讓你感到心安。

 

♌獅子座

你正面對是「重整生活秩序與生理時鐘」，這是一個找回身體掌控權的週末。對細節的極致追求，會讓你突然想把辦公桌擦得發亮，或是研究出一套更有效率的運動計畫。

➤事業＆財運：暫且放下那些需要大張旗鼓的公關活動，現在低調做事反而更有效率。聚焦「匠心」，把一件事做到極致的快樂，會超過獲得讚美，意外帶旺財庫。

➤愛情運：適合與伴侶一起去採買生活用品，或是一起下廚完成一道繁瑣的料理，在這些平凡的重複中，你會感受到一種穩定的幸福感，這種「被需要」的感覺其實是你最深層的能量來源。

 

♍處女座

這個週末可以稍微鬆開那根緊繃的弦，享受一點務實的浪漫。試著在規律中尋找樂趣，例如透過整理興趣收藏或精進某項技藝，會讓你感受到前所未有的平靜。

➤事業＆財運：關鍵字是「產出」。你正在面對的課題是「如何將創造力轉化為實質的價值」，別讓才華只停留在腦袋裡長遠的自我懷疑，星象正鼓勵你先做再說。

➤愛情運：金海的六分相為你帶來溫柔的氣息，與對方討論未來的具體計畫，會讓你們的關係既有粉紅泡泡，又有支撐未來的骨架。

 

♎天秤座

這個週末會把注意力從「外在社交」轉向「內在歸屬感」。本週最大課題是「建立心理與空間上的安全感」，這是一個適合回歸家庭的時刻，不妨花點時間整理家務，或是與家人進行深入對話。

➤事業＆財運：不用急著解決外界那些紛紛擾擾的評價，此刻家人的支持才是你最重要的底氣。靈魂關鍵字是「根基」，適合與長輩聊聊家族往事，或是重新規劃分工。

➤愛情運：比起去昂貴的餐廳，兩個人在家裡一起整理舊照片、規劃未來的買房或裝修計畫，會讓關係更加緊密。這種腳踏實地的陪伴，會讓你發現原來幸福一直都在觸手可及的地方。

 

♏天蠍座

週末思緒變得格外清晰且具有說服力，是一個適合談判與厘清邏輯的好時機。目前亟須面對的課題是「將深刻的直覺具象化為語言」，別讓想法悶在心裡發酵。

➤事業＆財運：關鍵字是「清晰」，火星與水星在你的溝通宮位合相，讓你特別適合整理那些複雜的計畫書或帳務細節。不必糾結在關於信任的終極辯證，先處理眼前的具體資訊為上。

➤愛情運：適合開誠佈公地談論金錢與生活細節的分工，當雙方的期望被明確化，你那種容易不安的焦慮感也會隨之消失，轉化為前行的動力。

 

♐射手座

這是一個適合補財庫的週末！這個週末你那顆愛流浪的心，可能會暫時被物質的現實感拉住，但這反而是件好事，重新審視自己的價值與資源，先別急著去思考人生志向，先處理好你的錢包，才是至關重要。

➤事業＆財運：你可能會對自己的存款、開支有更具體的計畫，宜減少衝動購物的念頭。一分耕耘一分收穫，你會看到過去一段時間努力帶來的實質回饋。

➤愛情運：適合與伴侶討論具體的財務規劃，或是共同為了某個大項支出存錢，這種共同目標的建立，會讓你們的關係更有穩定感。請記得，踏實的物質基礎才是支撐你繼續冒險的燃料。

 

♑摩羯座

摩羯座的你，這個週末你是星象的主角，所有行星的能量都彙聚在你的星座，讓你感受到強大的主導權。整合自我意志並向外展現成果」這是一個讓別人看見你實力的時刻。

➤事業＆財運：這個週末的真實狀態是「冷靜、專業且充滿威嚴」，你處理事情的方式會讓身邊的人感到非常可靠，長輩緣也因此大幅提升。只要你動起來，問題都會迎刃而解。

➤愛情運：你展現出的責任感就是最大的魅力，與對方討論未來的分工與角色定位，會讓另一半對這段關係更有信心。你不需要甜言蜜語，你那種「有我在，別怕」的行動力，就是最頂級的浪漫。

 

♒水瓶座

水瓶座的朋友，隨著金星進入你的星座，你的魅力正悄悄地提升，但內心卻有一種想先隱藏起來的渴望。這個週末的真實狀態是「外冷內熱的觀察者」，雖然表面冷靜，但你正快速地處理內在那些舊有的情緒傷口。

➤事業＆財運：你正在面對的課題是「在潛意識的混亂中建立秩序」，這是一個適合進行心靈大掃除的週末。先別在意外界眼光或太過熱衷社交應酬，把時間留給自己。整理一下過期的計畫書，這種「補漏洞」的過程會帶給你極大的安全感。

➤愛情運：金海的相位讓你顯得迷人且神秘，適合與伴侶進行一場靈魂深處的對話，談談彼此對自由與責任的看法，這種理性的浪漫會讓關係昇華到新的層次。

 

♓雙魚座

雙魚座的你，這個週末會感受到一種來自群體的溫暖與壓力並存，讓你開始思考自己的定位。你正在面對的課題是「在群體期待與個人務實間取得平衡」。

➤事業＆財運：當一名冷靜的社交參與者，當你不再輕易被煽情的氣氛左右，反而會去觀察誰才是真正能幫到你的人。放下虛無縹緲的構想，而是為你的夢想建立一套可行的步驟，讓它們落地。

➤愛情運：適合在朋友的聚會中展現你務實體貼的一面，或是與伴侶一起規劃未來的社交藍圖，當你們有了共同的奮鬥目標，那種漂泊不定的感覺就會慢慢消失，轉化為穩定的幸福。 

（註：請同時參考太陽、上升星座。太陽為主，上升為輔！）

☆民俗說法僅供參考☆

 

