自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

Cheap反擊了！影射雷虎科技遭提告 公開律師聲明嗆「法院見」

百萬YouTuber、網紅Cheap（圖）反擊「雷虎科技」。（翻攝自臉書）百萬YouTuber、網紅Cheap（圖）反擊「雷虎科技」。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕百萬YouTuber、網紅Cheap因頻道影片影射上市公司「雷虎科技涉及利益輸送與金融操作，引爆法律戰火。對此，雷虎科技昨（12日）火速發布重訊澄清並提告後，Cheap稍早也正面迎戰，公開律師聲明函直言「法院見」，雙方正式對簿公堂，事件全面升溫。

針對雷虎科技的提告行動，Cheap今日稍早在社群平台貼出律師聲明函，並表示已正式委任前檢察官、重和國際法律事務所所長宋重和律師處理相關爭議。他強調，自己不會選擇噤聲，將循法律途徑積極應訴，並以「法院見」回應外界關注。

Cheap在聲明中指出，影片中所提及的增資、併購與績效等內容，皆來自公開財報、新聞報導及法院判決，屬於可受公評的公共事務，並非憑空捏造。他直言，上市公司營運本就接受社會檢視，「不是發律師函就能叫人閉嘴」，相關評論屬合理評論範圍。

而遭點名的雷虎科技則已發布重大訊息，否認遭影射的相關指控，強調公司經營、資金與股權運作皆受主管機關監管，並已完成蒐證，依法提出告訴。隨著Cheap公開律師聲明、表態迎戰，這場網紅與上市公司之間的法律攻防，後續發展備受外界矚目。

相關新聞：槓上雷虎科技！Cheap委任「警界御用律師」宋重和 超狂資歷曝光

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中