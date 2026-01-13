Cheap反擊了！影射雷虎科技遭提告 公開律師聲明嗆「法院見」

百萬YouTuber、網紅Cheap（圖）反擊「雷虎科技」。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕百萬YouTuber、網紅Cheap因頻道影片影射上市公司「雷虎科技」涉及利益輸送與金融操作，引爆法律戰火。對此，雷虎科技昨（12日）火速發布重訊澄清並提告後，Cheap稍早也正面迎戰，公開律師聲明函直言「法院見」，雙方正式對簿公堂，事件全面升溫。

針對雷虎科技的提告行動，Cheap今日稍早在社群平台貼出律師聲明函，並表示已正式委任前檢察官、重和國際法律事務所所長宋重和律師處理相關爭議。他強調，自己不會選擇噤聲，將循法律途徑積極應訴，並以「法院見」回應外界關注。

Cheap在聲明中指出，影片中所提及的增資、併購與績效等內容，皆來自公開財報、新聞報導及法院判決，屬於可受公評的公共事務，並非憑空捏造。他直言，上市公司營運本就接受社會檢視，「不是發律師函就能叫人閉嘴」，相關評論屬合理評論範圍。

而遭點名的雷虎科技則已發布重大訊息，否認遭影射的相關指控，強調公司經營、資金與股權運作皆受主管機關監管，並已完成蒐證，依法提出告訴。隨著Cheap公開律師聲明、表態迎戰，這場網紅與上市公司之間的法律攻防，後續發展備受外界矚目。

