自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

遭脫口秀演員嘲諷口音！李多慧親認證不抽菸 「改變聲音」曝心聲

〔記者林欣穎／台北報導〕脫口秀演員林妍霏日前台上的發言掀起爭議，以嘲笑方式直指韓籍啦啦隊隊員李多慧、李珠珢行為做作，引發大批網友批評。對此，李多慧12日在社群上發出影片，除了強調自己沒有受影響外，在影片中她的聲音也明顯變低沉，透露自己將做出新改變。

李多慧透過影片發聲，強調自己不抽菸。（翻攝自threads）李多慧透過影片發聲，強調自己不抽菸。（翻攝自threads）

回顧事件，林妍霏日前在脫口秀中提及，李多慧與粉絲道別的畫面，模仿她因中文非母語而反應稍慢的情境，還提到「有人類這樣說話哦」，並揣測李多慧關上車門後會立刻變臉，甚至猜測她私下會抽菸、喝酒、罵髒話，因而遭網友們群起痛批。

李多慧透過影片發聲。（翻攝自threads）李多慧透過影片發聲。（翻攝自threads）

李多慧則透過影片提到，她有發現到最近網路上有與她說中文有關的故事，並強調自己真的沒事，也說她「真的真的不喜歡抽菸」，並說自己對她的聲音有了新的想法、也成為她繼續進步的契機，影片中，李多慧說話的聲音明顯降低許多，她在文中還提到「I’m not cute anymore」，似乎對於被說裝可愛有些介懷，影片曝光也讓不少粉絲心疼，紛紛喊話希望李多慧繼續做自己就好，李多慧也在影片中表示：「2026會繼續在台灣努力，希望大家繼續喜歡我。」

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

在 Threads 查看
點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中