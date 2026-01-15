A-Lin、黃甘霖被爆貌合神離？結婚19年又傳婚變

〔娛樂頻道／綜合報導〕歌手A-Lin近期因為在台東跨年幽默的表現，再度掀起網友關注，她與球員老公黃甘霖的婚姻狀況，也再次成為討論焦點。

A-Lin曾為統一獅台南主場助唱，當時老公、統一獅總教練黃甘霖送給她球衣。（記者黃志源攝）

A-Lin在2007年與比她年長的「甘蔗」黃甘霖結婚，黃甘霖現任為台鋼雄鷹外野守備兼跑壘教練。兩人早期還算挺常放閃，A-Lin到球場為黃甘霖獻吻，黃甘霖也曾為A-Lin的發片記者會站台，倒是愛得高調。

兩人結婚19年，近年來幾乎都沒有同台，婚變消息早就傳得沸沸揚揚，8年前黃甘霖臉書團發聲澄清，5年前傳出黃甘霖缺席A-Lin演唱會。再來兩年前A-Lin開心獲封金曲歌后，台上沒特別點名老公黃甘霖，事後被記者追問，A-Lin回應：「有啦，家人包括。」表示老公算在家人內，一起感謝，倒是也說得通。

黃甘霖的職棒生涯一直是在南台灣度過，他曾擔任過統一獅的總教練，現在則是效力於台鋼雄鷹，分別在台南、高雄，身為球員又必須全台跑透透，到處征討。而A-Lin身為發片歌手，生活重心在台北，這也是可想而知的。今天傳出，黃甘霖的台南友人透露，其實夫妻倆早就各過各的，決定好顧好自己以及共同的「家人」就好。不過A-Lin經紀人對於離婚一事，強調沒有這件事。

