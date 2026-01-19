自由電子報
娛樂 最新消息

形象翻車！《黑白大廚2》林盛根自爆酒駕3次 綜藝節目秒切割

《黑白大廚2》林盛根形象翻車。（翻攝自YouTube）《黑白大廚2》林盛根形象翻車。（翻攝自YouTube）

〔記者鍾志均／綜合報導〕人氣主廚「白湯匙」林盛根在《黑白大廚：料理階級大戰2》雖止步7強，人氣卻直衝巔峰，豈料昨（18）親口投下震撼彈，坦承過去竟有3次酒後駕車前科。消息一出，不只粉絲錯愕，韓國綜藝圈也立刻「急轉彎」，多檔節目火速喊卡，風向瞬間翻盤。

最直接的衝擊，落在節目行程上。韓媒報導，JTBC已證實，原訂2月錄製的《認識的哥哥》正式取消林盛根出演；KBS2《新品上市 便利餐廳》也同步終止拍攝計畫。至於已完成錄影的MBC《全知干預視角》，製作單位目前仍在內部慎重討論是否播出。

《黑白大廚2》林盛根親口承認過去酒駕黑歷史。（翻攝自YouTube）《黑白大廚2》林盛根親口承認過去酒駕黑歷史。（翻攝自YouTube）

相關人士低調表示，節目組「需要時間重新評估觀眾觀感」，一句話點出目前最棘手的現實「形象問題」，已不只是個人層面。

爭議源頭，來自林盛根18日上傳到個人頻道「임성근임짱 TV」的影片。他在片中坦承，過去約10年內，曾3度涉及酒駕相關案件，並提到其中一次是在喝酒後坐在發動的車內睡覺，被警方敲窗盤查；最近一次則發生在5、6年前。

其中最嚴重的一案發生在2020 年，某日清晨於首爾九老區酒後駕車約200公尺，血中酒精濃度高達0.141%，遠超吊銷駕照標準。最終被判有期徒刑1年、緩刑2年，並須完成社會服務與守法駕駛教育。

林盛根於2015年奪下《韓食大捷3》冠軍後嶄露頭角，近期再靠《黑白大廚2》挺進TOP 7、接連登上《劉QUIZ ON THE BLOCK》等節目，聲勢水漲船高。

外界分析，正因為近期人氣暴漲，讓他選擇主動揭露過往，試圖在更大的風暴來臨前「先說清楚」。只是，這份坦白，並未換來太多緩衝空間。

最直接的反應，來自「임성근임짱 TV」在短短24小時內，訂閱數從近百萬掉到97.2萬，不過留言區風向兩極，有人肯定他勇於面對，也有人直言「酒駕零容忍，無法支持」。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

