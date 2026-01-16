凜冬迎財神！農曆年前「4生肖」悄悄賺大錢

農曆年前，土象能量正緩緩注入財帛宮，助旺4生肖財運。（達志影像）

〔娛樂頻道／綜合報導〕財神上門送金，懂得「開門迎接」很重要！距離「馬年」報到還有31天，占星專家艾菲爾預言，大地磁場正悄然發生變動，一股溫潤而厚實的土象能量正緩緩注入財帛宮，一波「細水長流」的財富契機即將降臨在4個生肖身上。

艾菲爾點出，對這4個生肖而言，未來20天是「收割與佈局」的微利時代，財神爺發放的紅利，也許只是手機裡的一條訂單通知、老友聚會時的一席商機，甚至是原本以為無望的欠款意外落袋……只要能保持敏銳的覺察力，不放過任何細小的合作訊號，財來運自來！

➤生肖鼠│動中取財，變局生金

．財運與「變動」緊密相連。

原本看似鐵定成功的計畫，可能會因為用戶端的調整或是市場環境的微調而產生變化，或是原是一筆被取消的訂單，但對方後來卻因為補償心理或急件需求，反而願意支付更高的服務費用；或是原本遲疑的客戶，因為你的靈活應變而決定追加採購額度。

．如何接財？

這波「訂單變動財」，考驗你的反應速度與彈性記得保持通訊暢通，即便是在休假期間，也可能有突如其來的業務諮詢。這份財運補的是你的「靈活性」，當你能在混亂中理出頭緒，財富就會化作一筆筆實質的進帳。

➤生肖虎│強強聯手，資源變現

．財富的源頭來自於整合。

這20天請改掉單打獨鬥的風格，群體戰會讓你收獲更多。有可能是在某個非正式的聚會場合，遇到一位與你資源互補的合作對象。對方的出現並非偶然，而是帶著明確的合作提案而來，這種「合作帶進資源」的模式，會讓原本卡關的獲利點瞬間被打通。

．如何接財？

這段時間非常適合洽談中長期合約，或是啟動品牌聯名計畫，也考驗你的領導格局。當你願意分享利益、讓出部分主導權時，總體獲利反而變得更大。。

➤生肖猴│口碑載道，吸金無數

．財富的源頭來自名聲。

這段時間將體會到什麼叫「不請自來的生意」。有可能是一位多年前的老客戶，因為對你過去的服務念念不忘，主動將你推薦給另一位「重量級貴人」。這種透過口碑傳遞而來的財運，具有極高的成交率與信任度。你的過往表現就是最好的名片。你會驚覺，原本只是隨手幫的小忙，現在竟回報以豐厚的紅利或是高額的傭金。

．如何接財？

即將回收的「誠信紅利」，提醒著你：只要秉持專業，財富自然會循著光找到你。請多留意你的社群軟體或舊郵件，那封帶著財氣的推薦信，可能就藏在那些被你忽略的消息裡。

➤生肖豬│昔日善緣，人情回流

．財富的源頭來自福報

天生樂於助人，不愛計較？這種性格在未來20天將化作實質的金錢回流。也許是一筆早忘記八百年的借款被償還，或是某位曾受你照顧的後輩，在小有成就後主動送上厚禮，或提供了一個穩賺不賠的內部投資訊息。

．如何接財？

這種「人情財」帶有一種療癒的性質，讓你在收穫金錢的同時，也感受到了人際間的溫情。這段時間長輩緣極佳，家中長輩的饋贈或遺產配置、保險紅利，也有可能在此時落袋。那些你曾散播出去的善意，最終都會化作最實際的助力，回到你的生活中為你撐腰。

