娛樂 最新消息

館長認了「根本不想帶貨」 兩岸全批他一人沒有退路

館長說說自己快要一無所有，已經沒有退路，還說自己根本不想去中國直播帶貨。（翻攝自YouTube）館長說說自己快要一無所有，已經沒有退路，還說自己根本不想去中國直播帶貨。（翻攝自YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢原本興致沖沖的準備大張旗鼓在中國開啟他的直播帶貨事業版圖，他在廈門設立電商公司，還進行直播帶貨，打算大撈人民幣，不過他的前幾次直播看起來仍然略顯生澀，也沒了在台灣直播時大鳴大放的狂妄。網友看到現在的館長忍不住諷刺他是變色龍，原本聽到這話還會氣噗噗的館長，卻在直播中感慨，說自己快要一無所有，已經沒有退路，還說自己根本不想去中國直播帶貨。

館長在廈門設立電商公司，還進行直播帶貨，打算大撈人民幣。（翻攝自YouTube）館長在廈門設立電商公司，還進行直播帶貨，打算大撈人民幣。（翻攝自YouTube）

館長表示他在台灣的處境艱難，像是過街老鼠人人喊打，更嘆自己「比狗還不如」。館長說自己為了堅持走這條路，已經付出全部心力，「走到最後我自己快一無所有了」，更對中國網友喊話：「我已經沒有回頭路了，請不要再說我左右橫跳，我到底要跳去哪？」館長更進一步透露，現在除了台灣網友嘲諷他，部分中國網友也在社群平台上說，希望他被關、蹲監獄，這讓館長一本正經地說：「如果我今天真的好過，真的有這份能力，相信我，我絕對不會去中國帶貨直播，我也不想去」。

館長表示他在台灣的處境艱難，像是過街老鼠人人喊打，更嘆自己「比狗還不如」。（翻攝自YouTube）館長表示他在台灣的處境艱難，像是過街老鼠人人喊打，更嘆自己「比狗還不如」。（翻攝自YouTube）

館長一臉無奈地說現在一堆人說他賣國賊、舔中，讓他覺得人生真難。館長說現在他已經在中國廈門開公司，表示他自己跨海創業並非兒戲，現在他只想專注選品、品質控管還有直播內容，不想再回到罵人、談政治的大砲模式。

