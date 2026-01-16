自由電子報
娛樂 最新消息

放話用錢侮辱我！胡瓜驚爆「民視沒找簽約」 《大集合》做一集領一集

談及除夕節目安排變動，胡瓜親自說明來龍去脈，強調一切以守承諾為優先考量。（記者陳奕全攝）談及除夕節目安排變動，胡瓜親自說明來龍去脈，強調一切以守承諾為優先考量。（記者陳奕全攝）〔記者傅茗渝／台北報導〕綜藝天王胡瓜今（16）日出席華視、緯來《週末最強大》開棚記者會，揭開與民視長達數月的合約糾葛真相，他回應除夕節目的變動，更語出驚人地表示目前與民視已處於「無約狀態」，領的是單集酬勞，喊話民視「盡量用錢來污辱我」，以此破除外界對他要求漲價的傳聞。

談到今年除夕節目的安排，胡瓜解釋，由於2025年4月開春收視不錯，華視當時提出留下來做除夕的邀約，但還沒實際談好，5月民視又找他回歸，直言《綜藝大集合》不能沒有他，胡瓜說：「我問華視長官，他說可以做10到12點那段運動會。結果就是這樣。」但後來因華視想延長時段，他考量到身為重承諾的人，若兩邊難以交代乾脆不做，決定今年先交給《天才衝衝衝》，自己打好周末仗，也明確表示「民視除夕只做運動會」。

胡瓜回應與民視合約狀態，坦言目前處於「無約」狀態。（記者陳奕全攝）胡瓜回應與民視合約狀態，坦言目前處於「無約」狀態。（記者陳奕全攝）

至於與民視《綜藝大集合》的續約風波，胡瓜澄清自己在10月份寄出存證信函，主因是確保雙方知悉合約於1月31日到期，但他強調：「我從頭到尾沒說不主持，還傳到說我要退休。」針對新聞頻傳他調漲主持費用，他更是不解，直言：「現在情況是我沒有合約，現在我做一集，領一集的錢，沒有變動漲價問題。」正面釐清了合約現狀。

