自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

秀火焰槍闖禍 士院裁定羈押孫安佐

孫安佐14日在社群平台上傳「自製火焰槍」影片，涉公共危險等罪嫌被警方拘提、聲押。（資料照）孫安佐14日在社群平台上傳「自製火焰槍」影片，涉公共危險等罪嫌被警方拘提、聲押。（資料照）

〔記者王定傳／台北報導〕知名藝人孫鵬和狄鶯的兒子孫安佐，14日在IG上傳影片，分享自己發明的火焰槍，火箭槍噴出10多公尺的巨大火焰，孫還表示：「要把一些老鼠給清掉，拿這個就剛剛好」；台北市警局北投分局昨當著孫男父母的面拘提他到案，孫的陳姓經紀人一併被捕，依公共危險等罪嫌移送士林地檢署偵辦，檢方昨訊後依恐嚇公眾、放火未遂、公共危險罪、槍砲彈藥刀械管制條例等罪，且有逃亡、串、滅證及反覆實施之虞，聲請羈押禁見，由於移送院方後已超過晚間11點，夜間暫停訊問，孫在拘留室過了一夜後，士林地院定於下午3點開庭，經一個小時庭訊，法官今日下午4時許裁定孫收押禁見。

至於同案被告，孫的經紀人陳昱中（網紅「重讀」）則涉恐嚇公眾、公共危險罪，且因持有大麻涉毒品危害防制條例，檢方昨訊後諭知以3萬元交保，並限制住居、出境及出海。

孫安佐在IG社群平台上傳火焰槍影片，引發公眾安全疑慮，檢方昨聲押禁見。（取自孫安佐IG）孫安佐在IG社群平台上傳火焰槍影片，引發公眾安全疑慮，檢方昨聲押禁見。（取自孫安佐IG）

孫安佐是在IG上傳影片，「公開2026最新發明神級火焰槍」，畫面中孫揹著類似瓦斯桶，填裝煤油後點火，立刻噴出超巨量火焰，射程達10多公尺，頓時黑煙竄天。他聲稱全程都有做好安全措施，還表示「把一些老鼠給清掉的時候，拿這個就剛剛好這樣」。畫面曝光引發網路議論。

警方根據檢舉，認為孫安佐持用的噴火槍，射程及威力超出一般民用範疇，且是在北投溪畔測試，火焰效果巨大，又緊臨公眾通行道路及民宅，引發公眾安全疑慮，涉犯公共危險等罪，昨日清晨前往孫安佐北投住家搜索，將孫安佐帶回調查，並查扣噴火器。

除先前被PO至網路上的火焰槍外，檢警在搜索孫安佐家時，還意外發現模擬槍及改造槍枝2把，且在初步測試後，其中1把疑似具備殺傷力，目前已經送至刑事局鑑定，若鑑定結果達法定標準以後，全案將進一步上升至持有具殺傷力槍枝罪。

孫安佐稱多年前就在研究火槍，先是利用上網自學，再透過網路商店購買零件組裝。他稱之前就曾經拍過類似影片，不知道這是違法行為。「重讀」則是將過錯推給孫安佐。

檢方昨晚訊後認為孫涉恐嚇公眾、放火未遂、以他法致生往來危險、槍砲彈藥刀械管制條例「持有具殺傷力槍枝」及「持有公告查禁模擬槍」等罪嫌，有逃亡、滅證、勾串及反覆實施之虞，聲請羈押禁見。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中