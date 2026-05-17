秀火焰槍闖禍 士院裁定羈押孫安佐

孫安佐14日在社群平台上傳「自製火焰槍」影片，涉公共危險等罪嫌被警方拘提、聲押。（資料照）

〔記者王定傳／台北報導〕知名藝人孫鵬和狄鶯的兒子孫安佐，14日在IG上傳影片，分享自己發明的火焰槍，火箭槍噴出10多公尺的巨大火焰，孫還表示：「要把一些老鼠給清掉，拿這個就剛剛好」；台北市警局北投分局昨當著孫男父母的面拘提他到案，孫的陳姓經紀人一併被捕，依公共危險等罪嫌移送士林地檢署偵辦，檢方昨訊後依恐嚇公眾、放火未遂、公共危險罪、槍砲彈藥刀械管制條例等罪，且有逃亡、串、滅證及反覆實施之虞，聲請羈押禁見，由於移送院方後已超過晚間11點，夜間暫停訊問，孫在拘留室過了一夜後，士林地院定於下午3點開庭，經一個小時庭訊，法官今日下午4時許裁定孫收押禁見。

至於同案被告，孫的經紀人陳昱中（網紅「重讀」）則涉恐嚇公眾、公共危險罪，且因持有大麻涉毒品危害防制條例，檢方昨訊後諭知以3萬元交保，並限制住居、出境及出海。

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孫安佐在IG社群平台上傳火焰槍影片，引發公眾安全疑慮，檢方昨聲押禁見。（取自孫安佐IG）

孫安佐是在IG上傳影片，「公開2026最新發明神級火焰槍」，畫面中孫揹著類似瓦斯桶，填裝煤油後點火，立刻噴出超巨量火焰，射程達10多公尺，頓時黑煙竄天。他聲稱全程都有做好安全措施，還表示「把一些老鼠給清掉的時候，拿這個就剛剛好這樣」。畫面曝光引發網路議論。

警方根據檢舉，認為孫安佐持用的噴火槍，射程及威力超出一般民用範疇，且是在北投溪畔測試，火焰效果巨大，又緊臨公眾通行道路及民宅，引發公眾安全疑慮，涉犯公共危險等罪，昨日清晨前往孫安佐北投住家搜索，將孫安佐帶回調查，並查扣噴火器。

除先前被PO至網路上的火焰槍外，檢警在搜索孫安佐家時，還意外發現模擬槍及改造槍枝2把，且在初步測試後，其中1把疑似具備殺傷力，目前已經送至刑事局鑑定，若鑑定結果達法定標準以後，全案將進一步上升至持有具殺傷力槍枝罪。

孫安佐稱多年前就在研究火槍，先是利用上網自學，再透過網路商店購買零件組裝。他稱之前就曾經拍過類似影片，不知道這是違法行為。「重讀」則是將過錯推給孫安佐。

檢方昨晚訊後認為孫涉恐嚇公眾、放火未遂、以他法致生往來危險、槍砲彈藥刀械管制條例「持有具殺傷力槍枝」及「持有公告查禁模擬槍」等罪嫌，有逃亡、滅證、勾串及反覆實施之虞，聲請羈押禁見。

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