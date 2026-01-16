自由電子報
娛樂 最新消息

（獨家）昔與曹西平傳「王不見王」！包偉銘鬆口真相 為他改機票

包偉銘昨（15）日與老婆劉依純到民視錄製《超級冰冰Show》。（記者潘少棠攝）包偉銘昨（15）日與老婆劉依純到民視錄製《超級冰冰Show》。（記者潘少棠攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕包偉銘昨（15）日與老婆劉依純到民視錄製《超級冰冰Show》，談及昔日搭檔曹西平離世，包偉銘感嘆心中相當不捨，「千言萬語說不完。」而過去曾傳出他與曹西平有過不愉快，包偉銘則澄清強調兩人根本沒不合，與曹西平私下反而很會談心。

包偉銘與曹西平曾共同主持經典交友節目《來電五十》，過去曾傳鬧不合，包偉銘先是嘆口氣，坦言他與曹西平根本沒有過節，也說曹西平很能談心，「以前也傳我、曹西平跟陽帆王不見王，其實我們私底下根本沒有這樣，我們又沒有什麼深仇大恨，也很了解彼此。」

包偉銘與曹西平曾共同主持經典交友節目《來電五十》，過去曾傳鬧不合。（記者潘少棠攝）包偉銘與曹西平曾共同主持經典交友節目《來電五十》，過去曾傳鬧不合。（記者潘少棠攝）

包偉銘提到因為工作安排較滿，以及有不少婚宴要赴約，還沒找到時間去向曹西平致意，「想說先把紅帖的部分走完，時間還在排，他告別式那天，我人本來有行程還會在國外，打算改機票，想要去送他最後一程。」

包偉銘昨錄影一見到白冰冰就甜喊姐姐、兩人熱情相擁，白冰冰更幽默喊他現在是「包董」，誇讚他房地產副業經營有成。事實上，包偉銘近年鮮少上通告，重心多擺在家庭上，夫妻倆也分享凍齡秘訣是保持健身、打高爾夫，他也有感而發表示：「健康為首，財富幸福才會跟著來。」

近年有許多國外表演的包偉銘常常四處飛，平均一年光搭飛機就高達12趟。（記者潘少棠攝）近年有許多國外表演的包偉銘常常四處飛，平均一年光搭飛機就高達12趟。（記者潘少棠攝）

近年有許多國外表演的包偉銘常常四處飛，平均一年光搭飛機就高達12趟，今年過年他從初二到初四都有工作，3月還要飛南法、克羅埃西亞等地，劉依純也都陪伴在側，本來就喜歡旅遊的她也很享受邊工作邊觀光的樂趣。包偉銘也透露，其實都有收到實境節目邀約，但目前他心態隨緣，有適合的再接。

點圖放大header
點圖放大body

