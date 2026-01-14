直擊》來花蓮先找健身房！《生存王2》金鍾國笑喊「沒下場拍心很癢」

〔記者鍾志均／花蓮報導〕韓綜《生存王2》正式跨海來台拍攝，花蓮一夕之間成為「韓綜生存修羅場」！主持人金鍾國率金炳萬、金泳勳、陸俊書，連同韓國朝鮮TV總導演尹志浩一同現身，光是在記者會上就已火花四射，笑點與戰力值同步拉滿。

花蓮縣長徐榛蔚（左起）迎接《生存王2》金鍾國、金炳萬、金泳勳、陸俊書、韓國朝鮮TV總導演尹志浩。（童心娛樂提供）

這趟行程，是金鍾國婚後首次在台灣公開露面；當聽到台灣媒體一句「恭喜」，他只簡短回應：「謝謝。」低調卻誠意滿滿。談起參加《生存王2》最大的恐懼，金鍾國毫不猶豫給出答案：「餓。」坦言自己對蛋白質有嚴重焦慮，「不吃到就會很不安。」

《生存王2》金鍾國（左起）、金炳萬、金泳勳。（童心娛樂提供）

第一次造訪花蓮的他，不忘向媒體要求推薦私房景點，更自爆來台前早已偷偷搜尋健身房，「因為還有其他行程，沒辦法完整參加拍攝，但看到大家都在叢林裡，我心真的很癢。」此外，他也分享收到台灣粉絲送的香皂，「我真的有在用。」一句話再次證明他私下的親民性。

以冷靜形象圈粉的陸俊書則出乎意料自評戰力下修；他直言：「我其實已經很久沒在野外活動了，泳勳可能比我還厲害。」話雖如此，他對花蓮的自然環境卻滿是期待，尤其對「海」展現濃厚興趣，「聽說這裡有很深的淵源，我想潛到深水，撿貝殼。」

外型亮眼的THE BOYZ成員金泳勳，則直接向外界喊話：「不要小看偶像。」表示自己不睡覺也沒問題，長期減肥、控制狀態早已習慣，「這次參加節目，偶像包袱全部丟掉，蟲子、泥土（要吃）都沒關係。」連一旁的金鍾國都忍不住幫他背書：「不要小看，最後生還者可能是偶像。」

