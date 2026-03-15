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娛樂 日韓

（影）TWICE台灣成員子瑜脫隊 現身仁川機場提前回家

TWICE台灣籍成員子瑜只帶著一名工作人員提前飛回台灣。（翻攝自YouTube）TWICE台灣籍成員子瑜只帶著一名工作人員提前飛回台灣。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／台北報導〕韓國大勢女團TWICE即將迎來成團10週年。去年子瑜和成員們一起在高雄開唱，近日即將展開台北站巡演。今（15）日她現身仁川機場，身邊沒有其他成員，只有1名工作人員陪同，讓粉絲相當驚喜。不少人猜測，子瑜提前回台灣應該是有工作安排，也有人提到她接下便利商店最新代言，可能是回台進行相關拍攝。

粉絲得知子瑜提前回台灣，紛紛敲碗問是否有互動機會？（翻攝自YouTube）粉絲得知子瑜提前回台灣，紛紛敲碗問是否有互動機會？（翻攝自YouTube）

回家的感覺讓子瑜看起來十分愉快，她滿臉笑容，開心地在機場緩緩前行。本月20日至22日，TWICE將在台北大巨蛋連續3天開唱。如今子瑜提早回台，立刻在網路上掀起熱議，粉絲也興奮高喊：「歡迎子瑜回家！」

得知子瑜回到台灣後，許多粉絲湧入官方IG敲碗，希望趕快知道子瑜是否會有公開活動，更期待能有機會與她近距離互動。

TWICE即將在20至22日在台北大巨蛋連續開唱3天。TWICE即將在20至22日在台北大巨蛋連續開唱3天。

TWICE出道10週年，世界巡迴《TWICE WORLD TOUR IN TAIPEI》將在台北大巨蛋登場，巡演進入倒數階段。主辦單位今日宣布將打造8大官方活動，包括國父紀念館捷運閘門獻聲體驗、台北捷運專屬主題車廂、天空塔點燈應援、貓空纜車主題車廂，以及9首神曲打卡點舞蹈挑戰等。巡演尚未開始，台北街頭已經充滿TWICE氛圍

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