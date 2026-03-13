自由電子報
娛樂 星座

春分將至 3生肖運勢旺 財運、事業、桃花全來了

3月20日是「春分」，有3生肖運勢佳。（資料照，記者陳鳳麗攝）3月20日是「春分」，有3生肖運勢佳。（資料照，記者陳鳳麗攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕廿四節氣中的「春分」在3月20日，當天日夜平分，象徵農務開始啟動。春分當日若下雨有利於插秧與播種，被當成是豐年吉兆。春分時節天氣多變，乍暖還寒的氣候，讓民間有種「春天後母面」的說法，農業社會時，農人因忙於耕作、播種，故民俗慶典也相對較少。易經風水命理師謝沅瑾指出有3個生肖運勢偏佳，快看看自己有沒有上榜。

【春分財運佳】 ☆生肖羊

生肖羊的人在春分時節可能會遇到突如其來的財務機會，像是朋友或同事之間聊天或者通勤途中瞥到財經新聞，都可能發現倍具潛力的投資訊息。先不要興奮，財運從天而降之前，冷靜下來思考投資「適不適合」自己。如果是需要長期投資才能看見成果，那就適合有耐心、有本錢的人。對於急需現金流的人，長期投資不如找到可以穩定配息的。

【春分事業佳】 ☆生肖兔

屬兔的人事業運勢就像春分時節生機盎然，同時也需要像農民一樣勤加耕耘，如果是技術型人員，可考慮增加技能，多學一些新技術，說不定能和舊有技術融會貫通，幫助自己在職場上多一分競爭力；業務型人員可更積極主動開發新客戶，不忘初心，重燃剛剛入行時的熱情。

【春分姻緣佳】 ☆生肖馬

這段期間屬馬的人磁場非常穩定，在職場聚會或私人社交中，可能比平常更容易獲得他人信賴，因為屬馬的人自信心帶來了沉著表現，凡事儘量採取包容且積極的態度，可提升自身格局，吸引志同道合的朋友。單身的人有機會結識優質對象；有伴侶的人適合安排深度交流，把對方的各種想法與建議討論一下，能有效加深感情。

☆民俗說法僅供參考☆

