寫真網紅許玲玲105公分長腿 電暈國民黨議員梁為超

許玲玲擁有105公分纖細長腿加上九頭身比例，在網路吸粉無數。（翻攝自許玲玲臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕國民黨桃園市議員梁為超今（10）日爆出在桃園市青埔區，承租豪宅包養寫真網紅許玲玲，被譽為電眼精靈、臉書粉絲數逾54萬的許玲玲身分也被大起底。

許玲玲有著大眼睛、甜美臉蛋及火辣身材，而被粉絲稱為「電眼精靈」，《鏡週刊》報導，許玲玲擁有105公分纖細長腿加上九頭身比例，在網路吸粉無數，臉書及IG分別擁有逾54萬及24萬粉絲。

請繼續往下閱讀...

國民黨桃園市議員梁為超（左）今（10）日爆出包養寫真網紅許玲玲。（翻攝自梁為超、許玲玲臉書）



報導指出，許玲玲主要從事外拍工作，能夠挑戰大尺度攝影風格，成為眾多攝影師最愛，據了解，小有名氣的許玲玲相繼出版3本寫真書，近期以「寫真女星」形象接下醫美代言工作，在寫真界知名度頗高。

據悉，就連知名AV導演圤智雨也曾分享了許玲玲近況，還曬出疑似許玲玲舊照作對比，直呼她前後變化太神了，足見許玲玲獨特吸引力。

她也不吝分享好身材。（翻攝自許玲玲臉書）

已婚育有1子的梁為超在桃園市中壢選區高票連任4屆議員，地方盛傳若桃園市長張善政年底連任成功，4年後將由立委魯明哲接班，最有可能頂替魯明哲立委職位的正是梁為超，被視為桃園藍營明日之星，不料卻爆出高調包養許玲玲，2人除共度情人節，還曾幽會同赴北市高檔日式餐廳用餐。

相關新聞：藍營桃園議員梁為超豪宅築愛巢 寫真網紅許玲玲被包養

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法