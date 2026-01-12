何如芸赴星看2子 返台每次都哭這次例外「扯爆」

何如芸拍這照片，因為當時驚喜到語無倫次。（翻攝自何如芸臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕本月4日，辣媽女星何如芸搭早班機赴新加坡，當天班機客滿，機艙裡很熱鬧，她一路睡睡醒醒，下了飛機火速進飯店，脫下穿著長皮衣，換穿短袖短褲出門與2子吃晚餐，6日晚上收拾行李準備隔天回台，打開衣櫃突然發現皮外套的腰帶不見了。

腰帶過了3天，何如芸實在想不起掉在哪裡？她心想，根本那天從家裡出門到機場坐飛機4個多小時到新加坡，進飯店就掛進衣櫥，之後就再也沒碰過，當中只坐了2次車，她百思不得其解：「皮帶不是小東西，不可能會看不見。」

何如芸趕緊問固定接送機場司機，對方說沒看到，問了飯店櫃檯，回答一樣沒有撿到任何一條皮帶，和她長期合作的旅行社妹妹不放棄，發Email請航空公司找一下。

神奇的事發生了，7日中午何如芸到機場報到，隨口問：「4日那天早上可能有掉了一個東西在飛機上？」話剛講完，旁邊一位地勤默默地從櫃檯裡拿出那條皮帶問她：「是這個嗎？」瞬間她比中樂透還驚喜，開心到幾乎語無倫次。

何如芸說，壓根兒根本沒想過會失而復得，雖然不是什麼了不起東西，可是掉了腰帶衣服就不是原來的樣子，因為失而復得，沖淡了她和兒子們分別寂寥，第一次從新加坡回來沒哭。

