娛樂 最新消息

修杰楷閃兵停工3個月「離開台灣」 陪賈靜雯踩點網紅麵館被補獲

〔記者李紹綾／台北報導〕賈靜雯飛往成都拍攝新電影《小自由》，身為「寵妻魔人」的修杰楷近來因閃兵事件停工，仍愛相隨，夫妻倆趁空檔穿情侶裝吃網紅麵館，被網友誇讚相當「接地氣」。

賈靜雯（右）、修杰楷（左）穿情侶裝現身成都街頭。（翻攝自小紅書）賈靜雯（右）、修杰楷（左）穿情侶裝現身成都街頭。（翻攝自小紅書）

賈靜雯、修杰楷踩點成都網紅麵館。（翻攝自小紅書）賈靜雯、修杰楷踩點成都網紅麵館。（翻攝自小紅書）

有民眾昨（26日）在成都當地的網紅麵館捕捉到野生的賈靜雯、修杰楷，兩人超有默契地穿上「黑色皮衣＋牛仔褲」的情侶裝，排排坐在狹小的座位上大啖美食。畫面曝光後，網友羨慕留言「我的天呀，女神，好想偶遇」、「賈女神這是在拍新劇的間隙享受生活呢，修先生探班的畫面太甜了吧」、「看到他們在小店吃麵，感覺就像普通人一樣，真是接地氣的明星夫妻啊」。

不過，也有網友好奇修杰楷的閃兵風波，「修杰楷的事情是解決完了嗎？都可以出境了」、「她老公服兵役的事情解決了嗎」。據悉，修杰楷去年10月陷入閃兵風波，訊後以50萬元交保，隨後檢方依違反妨害兵役修例等罪起訴，並求處徒刑2年8月。

賈靜雯（右）赴成都拍戲，修杰楷（左）愛相隨。（翻攝自臉書）賈靜雯（右）赴成都拍戲，修杰楷（左）愛相隨。（翻攝自臉書）

修杰楷9日現身蕭敬騰岳父林光寧告別式時，被問及近況，他雙手合十、神情尷尬地回「謝謝」。至於何時回歸工作？他思索一陣後表示：「不知道，再一陣子吧，最近先陪小孩。」

