Jennie返韓「成功隱身」！機場全身包緊緊秒變路人 粉絲笑翻

〔娛樂頻道／綜合報導〕BLACKPINK成員Jennie日前結束金唱片頒獎典禮行程後，於10日搭機返韓，沒想到一向走到哪都引發騷動的她，這次竟在仁川機場「成功隱身」。事後有粉絲回看當時的直播畫面才驚覺，原來Jennie早已悄悄從鏡頭前走過，意外情況也讓不少網友笑稱「裝路人技能滿點」。

Jennie（紅圈處）參加完金唱片返韓，卻沒人認出平靜走出機場。（翻攝threads）

從流出的畫面可見，Jennie頭戴帽子、臉戴口罩與墨鏡，整個人包得密不透風，低著頭快步通過機場大廳，身旁沒有明顯的工作人員或保鑣隨行，加上動線流暢，現場幾乎沒有人察覺她的身分，就這樣自然地離開機場。

有網友分析，Jennie能夠如此低調現身，與當時機場另一組超高人氣男團CORTIS的抵達時間「撞在一起」有關。由於現場媒體與粉絲注意力幾乎全放在CORTIS身上，反而讓Jennie順利避開人潮與鏡頭，因此也被戲稱「下次想安靜出關，記得跟CORTIS同班機」。

值得一提的是，Jennie此次來台參加金唱片活動時，在台灣機場曾因全身包緊緊、用外套遮擋臉部而被部分網友質疑態度高調。不過粉絲隨即出面緩頰，指出Jennie過去曾公開提及自己有恐慌症，當天雖走VIP通道，仍遭近距離拍攝，讓她感到不安而下意識閃避。相較之下，回到熟悉的韓國環境，自然能放鬆許多，也才出現這次「低調到沒人認出」的有趣插曲。

