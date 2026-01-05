自由電子報
娛樂 亞洲

「戀愛祖師爺」童錦程翻車 讓女網友未婚懷孕不認帳

中國千萬網紅童錦程被封「戀愛祖師爺」、「江南第一深情」。（翻攝自IG）中國千萬網紅童錦程被封「戀愛祖師爺」、「江南第一深情」。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國千萬網紅童錦程被封「戀愛祖師爺」、「江南第一深情」，沒想到卻被女網友爆料兩人未有婚姻關係狀況下，讓女網友懷孕生子，且不願支付220萬人民幣（約新台幣987萬元）的撫養費，雙方在網路上隔空駁火，衝上熱搜。童錦程更從第一深情變成網路渣男。

33歲的童錦程原名童嘉程，大學畢業之後曾在電商與零售業工作，也當過淘寶模特兒，不過都沒有特別亮眼的成績。2018年童錦程搭上短影音和直播熱潮，創下一堆戀愛金句，也透過直播的網友抖內、帶貨賺進不少錢，他本人號稱自己擁有10億（約新台幣44.9億元）身價，晉身人生勝利組。

女網友爆料童錦程讓她未婚懷孕，童錦程不認帳，指兩人為「金錢交易」。（翻攝自微博）女網友爆料童錦程讓她未婚懷孕，童錦程不認帳，指兩人為「金錢交易」。（翻攝自微博）

童錦程累積人氣之後，更大肆在直播中分享戀愛秘訣，迅速走紅，吸引千萬粉絲，還被稱為「戀愛祖師爺」、「江南第一深情」。近日有女網友爆料童錦程讓她未婚懷孕，童錦程不認帳，指兩人為「金錢交易」，更質疑女方設局敲詐。

自稱童錦程「前女友」的女子稱自己懷了童錦程的孩子，要求他支付220萬人民幣撫養費，這費用包含孩子18年的撫養費用及生育過程的醫療費用，但童錦程僅願意依法院判決支付每個月3000～5000元人民幣（約新台幣1.3萬元～2.2萬元）扶養費，同時撕下深情假面具，強調：在法律判決之外多給一分錢就死全家，更要求女方驗孩子DNA。

