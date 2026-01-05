自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

女歌手鄧紫棋斜槓小說家 首部長篇小說惹爭議

鄧紫棋的《啟示錄》於2025年7月出版，是個人首部長篇小說。（翻攝自IG）鄧紫棋的《啟示錄》於2025年7月出版，是個人首部長篇小說。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕香港女歌手鄧紫棋跨足科幻文學領域，推出首部長篇小說《啟示錄》，近日中國科幻小說最高榮譽「銀河獎」海選投票名單當中，赫然出現鄧紫棋的《啟示錄》入選，部分自媒體誇誇其談，表示《啟示錄》「入圍中國科幻最高獎」，惹來不少爭議。銀河獎主辦單位也親自出面澄清。

鄧紫棋的《啟示錄》只是出現在初選海選名單，並非真正獲得銀河獎。（翻攝自IG）鄧紫棋的《啟示錄》只是出現在初選海選名單，並非真正獲得銀河獎。（翻攝自IG）

鄧紫棋的《啟示錄》出現在第37屆銀河獎「最佳原創圖書獎」海選投票名單中，銀河獎表示，目前還在初選階段，沒有所謂「入圍」之說。創立於1985年的銀河獎被中國視為科幻文學領域的最高榮譽之一，昨（4）銀河獎主辦方表示，本屆評選共分為初選（網路投票）、複選（產生入圍名單）、終選（決定得獎作品）三個階段，目前僅處於初選階段，投票名單只代表作品具備參選資格，還沒入圍，更遑論得獎。

鄧紫棋的《啟示錄》於2025年7月出版，這次進入海選投票名單，鄧紫棋非常開心，還在網路上發文表示：「新人作家表示受寵若驚，超級受到鼓勵！！！」

首部長篇小說《啟示錄》進入銀河獎海選名單，鄧紫棋興奮表示：新人作家表示受寵若驚，超級受到鼓勵！（翻攝自IG）首部長篇小說《啟示錄》進入銀河獎海選名單，鄧紫棋興奮表示：新人作家表示受寵若驚，超級受到鼓勵！（翻攝自IG）

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中