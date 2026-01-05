女歌手鄧紫棋斜槓小說家 首部長篇小說惹爭議

鄧紫棋的《啟示錄》於2025年7月出版，是個人首部長篇小說。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕香港女歌手鄧紫棋跨足科幻文學領域，推出首部長篇小說《啟示錄》，近日中國科幻小說最高榮譽「銀河獎」海選投票名單當中，赫然出現鄧紫棋的《啟示錄》入選，部分自媒體誇誇其談，表示《啟示錄》「入圍中國科幻最高獎」，惹來不少爭議。銀河獎主辦單位也親自出面澄清。

鄧紫棋的《啟示錄》只是出現在初選海選名單，並非真正獲得銀河獎。（翻攝自IG）

鄧紫棋的《啟示錄》出現在第37屆銀河獎「最佳原創圖書獎」海選投票名單中，銀河獎表示，目前還在初選階段，沒有所謂「入圍」之說。創立於1985年的銀河獎被中國視為科幻文學領域的最高榮譽之一，昨（4）銀河獎主辦方表示，本屆評選共分為初選（網路投票）、複選（產生入圍名單）、終選（決定得獎作品）三個階段，目前僅處於初選階段，投票名單只代表作品具備參選資格，還沒入圍，更遑論得獎。

鄧紫棋的《啟示錄》於2025年7月出版，這次進入海選投票名單，鄧紫棋非常開心，還在網路上發文表示：「新人作家表示受寵若驚，超級受到鼓勵！！！」

首部長篇小說《啟示錄》進入銀河獎海選名單，鄧紫棋興奮表示：新人作家表示受寵若驚，超級受到鼓勵！（翻攝自IG）

