自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

梁朝偉劉嘉玲結縭18年！ 重遊不丹密會仁波切

梁朝偉、劉嘉玲夫婦2008年7月，選擇在不丹UmaParo酒店，舉行一場以藏傳佛教儀式的婚禮。（香港星島日報）梁朝偉、劉嘉玲夫婦2008年7月，選擇在不丹UmaParo酒店，舉行一場以藏傳佛教儀式的婚禮。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕金馬影帝梁朝偉與劉嘉玲2008年在不丹結婚以來，日前才到日本北海道滑雪，近日二人又出現在18年前結婚地不丹，被粉絲偶遇，當時2人在酒店大廳，跟宗薩仁波切一同喝茶聊天。

目擊粉絲沒有打擾2大巨星，而是默默拍下照片並放上小紅書，稱梁朝偉跟仁波切交流完，才鼓氣勇氣打招呼，大讚「梁先生真的很Nice」，梁朝偉和劉嘉玲重遊結婚舊地，顯示出二人恩愛如昔。

近日有網友在不丹巧遇梁朝偉與劉嘉玲，當時兩人在酒店大廳與宗薩仁波切，一同喝茶聊天。（香港星島日報）近日有網友在不丹巧遇梁朝偉與劉嘉玲，當時兩人在酒店大廳與宗薩仁波切，一同喝茶聊天。（香港星島日報）

近日有網友在不丹巧遇梁朝偉與劉嘉玲，當時兩人在酒店大廳與宗薩仁波切，一同喝茶聊天，梁朝偉當天一身運動裝，打扮簡約隨意，且現場沒有任何隨行人員，氣氛平靜莊重。該名網民遠遠拍照，等到他們交流完畢，才上前打招呼並要求合照，梁朝偉完全沒架子親民合照。

梁朝偉、劉嘉玲夫婦2008年7月，選擇在不丹UmaParo酒店，舉行一場以藏傳佛教儀式的婚禮，受邀觀禮嘉賓高達上百人，而且星光熠熠，包括雙方家人及王家衛、王菲、李亞鵬、林青霞、張叔平、張震、關錦鵬、上山安娜、鍾鎮濤、施南生、張清芳、葉童夫婦等藝人。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中