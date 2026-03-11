梁朝偉劉嘉玲結縭18年！ 重遊不丹密會仁波切

梁朝偉、劉嘉玲夫婦2008年7月，選擇在不丹UmaParo酒店，舉行一場以藏傳佛教儀式的婚禮。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕金馬影帝梁朝偉與劉嘉玲2008年在不丹結婚以來，日前才到日本北海道滑雪，近日二人又出現在18年前結婚地不丹，被粉絲偶遇，當時2人在酒店大廳，跟宗薩仁波切一同喝茶聊天。

目擊粉絲沒有打擾2大巨星，而是默默拍下照片並放上小紅書，稱梁朝偉跟仁波切交流完，才鼓氣勇氣打招呼，大讚「梁先生真的很Nice」，梁朝偉和劉嘉玲重遊結婚舊地，顯示出二人恩愛如昔。

近日有網友在不丹巧遇梁朝偉與劉嘉玲，當時兩人在酒店大廳與宗薩仁波切，一同喝茶聊天，梁朝偉當天一身運動裝，打扮簡約隨意，且現場沒有任何隨行人員，氣氛平靜莊重。該名網民遠遠拍照，等到他們交流完畢，才上前打招呼並要求合照，梁朝偉完全沒架子親民合照。

梁朝偉、劉嘉玲夫婦2008年7月，選擇在不丹UmaParo酒店，舉行一場以藏傳佛教儀式的婚禮，受邀觀禮嘉賓高達上百人，而且星光熠熠，包括雙方家人及王家衛、王菲、李亞鵬、林青霞、張叔平、張震、關錦鵬、上山安娜、鍾鎮濤、施南生、張清芳、葉童夫婦等藝人。

