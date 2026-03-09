自由電子報
娛樂 星座

「國師」唐綺陽欽點3星座 2026上半年桃花王

「國師」唐綺陽欽點3個星座，穩坐2026上半年桃花王。（資料照，記者潘少棠攝）「國師」唐綺陽欽點3個星座，穩坐2026上半年桃花王。（資料照，記者潘少棠攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕2026年已經進入三月，「國師」唐綺陽仍然認為有3個星座有望登上今年上半年度「桃花王」，如果現在還是單身，趕緊看看自己有沒有上榜，趁著上半年有星星加持，加快腳步找到屬於自己的另一半。

☆第3名 牡羊座

唐綺陽指出，牡羊座在2026年桃花運很強，有種撥雲見日的感覺，尤其下半年木星走到感情宮位，屆時更有感。她同時提醒牡羊座不要著急，在五、六月就會感覺桃花蠢蠢欲動，再撐一下就能看見盛開的花朵。

☆第2名 雙魚座

桃花運排行榜第2名的雙魚座，重視心靈契合，所以在感情上「重質不重量」。唐綺陽指出，雙魚座要好好把握上半年，如果錯過了，下半年會因為工作忙碌擠壓到談戀愛這件事，她建議七月前都要好好積極把握。

☆第1名 水瓶座

唐綺陽認為上半年度桃花王絕對是水瓶座！守護星走到戀愛宮位的水瓶座，開始積極想要談戀愛，但如果有心談戀愛唐綺陽建議「拿出誠意來」。水瓶座上半年愛情、事業兩得意，如果想要談感情，那麼工作的部分就不要太拚命。

民俗說法，僅供參考

