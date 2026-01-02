自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

台東跨年創高標！張惠妹提問為何沒主持人A-Lin親解原因 粉絲敲碗阿妹30週年唱回家鄉

〔記者陳慧玲／台北報導〕由天后「阿妹」張惠妹親自擔任總導演的「東！帶我走 2026 臺東跨年晚會」，這幾天成為網友熱烈討論話題，覺得為所有的跨年演出立下高標，就連知名製作人陳子鴻也直呼：「台東跨年晚會真的很讚。」儘管沒有設立主持人，但晚會尾聲，阿妹上台和金曲歌后A-Lin合唱《連名帶姓》，唱完兩人一搭一唱的互動，更讓氣氛無比熱鬧，A-Lin還因此被網友封為「跨年主持人MVP」。

張惠妹（右）和A-Lin的精采合唱和互動，為台東跨年演唱會贏得讚聲連連。（聲動娛樂提供）張惠妹（右）和A-Lin的精采合唱和互動，為台東跨年演唱會贏得讚聲連連。（聲動娛樂提供）

事實上當晚在舞台上，阿妹主動問到：「妳不覺得很奇妙嗎？跨年倒數竟然沒有主持人耶。」A-Lin說：「因為我就是。」阿妹說：「原來，原來喔。」接著A-Lin開玩笑說：「因為剛剛還沒有付主持費，所以我就一直不出來。」阿妹笑說：「剛剛有談了一下 。」接著A-Lin又說：「真的今天是非常特別的跨年夜，只有在台東是不是。」

阿妹和A-Lin看到施放煙火直呼太高級了。（記者陳慧玲攝）阿妹和A-Lin看到施放煙火直呼太高級了。（記者陳慧玲攝）

A-Lin和阿妹「雙A」天后的互動幽默逗趣，最後邀請所有歌手上台要唱《三天三夜》之前，由於歌手們站得有點混亂， A-Lin要整隊前還說：「以中央山脈為主！」笑翻觀眾。另外在施放煙火時，兩位天后形容詞也很有趣，A-Lin說：「有點高級的煙火。」阿妹也笑說：「太誇張了，太高級了。」

粉絲許願阿妹今年生日能回家鄉台東開唱。（記者陳慧玲攝）粉絲許願阿妹今年生日能回家鄉台東開唱。（記者陳慧玲攝）

不只演出精彩，台下粉絲還特別拉布條許願，敲碗今年阿妹首張專輯推出30週年之際，希望她能在8月9日生日當天回到台東縣立體育場舉辦演唱會，A-Lin看到又笑問：「你出錢嗎？」再次逗笑全場觀眾。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中