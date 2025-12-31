自由電子報
娛樂 最新消息

寧寧缺席！aespa「首登紅白」日網反應兩極 主持人疑閉麥噤聲

aespa首次登上日本紅白。（翻攝自X）aespa首次登上日本紅白。（翻攝自X）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國女團aespa今天（31日）在各種爭議下完成第76屆NHK紅白歌合戰的表演，雖然中國籍成員寧寧因為流感缺席，不過3人拿手麥依舊表現得可圈可點。只是日本網友反應兩極，討論度居高不下，甚至上了X熱搜。

寧寧因為過去曬出「核爆蘑菇雲燈」引來大批日本網友不滿，儘管NHK打包票，強調寧寧並沒有特別的意圖，抵制aespa出席紅白的聲浪依舊水漲船高。在本月29日，SM娛樂宣布寧寧因為得了流感，確定無法出席紅白，某方面也算是為此次爭議解套。

aespa稍早在紅白舞台上表演夯曲《Whiplash》，僅有KARINA、GISELLE、WINTER上台表演，寧寧的部分由成員們代唱，不過完全沒有問題，水準依舊，平常PART比較少的GISELLE也有機會好好表現，在帶來將近2分半的表演之後，3人也深深鞠躬，由主持人鈴木奈穗子表達對aespa的感謝。

日本網友表示，有吉弘行、綾瀨遙從頭到尾沒有對aespa表演發聲。（翻攝自X）日本網友表示，有吉弘行、綾瀨遙從頭到尾沒有對aespa表演發聲。（翻攝自X）

日本網友則發現，出身廣島縣的有吉弘行、綾瀨遙的主持人都未對aespa的表演表示什麼，直言「這應該是身為廣島人最後的抵抗」。不過此篇貼文被部分網友酸「你是過度解讀了吧」、「想太多了吧」、「太天馬行空了啦」；但噓aespa的也不在少數，「實在不知道為什麼NHK要堅持讓aespa參加」、「根本就是傷害日本人民」、「aespa演出的時候，收視率下降了」。

不過aespa在日本相當有人氣，網路上也有不少日本網友力挺，「KARINA真的是太強了啦」、「感謝妳們來參加日本的節目」、「大家都在批評aespa，但真的很謝謝她們來」、「美到讓人發抖啊」、「aespa真的是太可愛了」、「美到讓人窒息啊」、「說實話她們真的很棒」、「要哭了，真是最棒的表演」。

點圖放大body

