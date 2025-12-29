當兵時最愛的「軍中情人」是誰？許常德揭第一屆「投票」秘辛…

上排：方季惟、方文琳、王馨平；下排：陳明真、蔡幸娟、伊能靜。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕今年演藝圈最令人訝異的消息莫於過「藝人閃兵事件」，王大陸「蝴蝶效應」，揪出18名涉案藝人，其中不乏男團成員、優質一線演員，堪稱是殲滅台灣演藝圈的2025年年度大事！

而提到當兵，雖有不少苦悶事，但也不乏小確幸！知名製作人許常德昨（28日）便在臉書回憶起1993年他舉辦第一屆「軍中情人」選拔的箇中甘苦，但最引起網友注意的卻是投票單上的「53位歌手名單」。

網友對於許常德能把不同唱片公司的歌手集合在一起舉辦軍人情人演唱會，佩服得五體投地，認為名單很客觀，不光只有高顏值，連全方位才華都兼具。

PO文一出，不但釣出五、六年級網友的回憶殺，甚至連名單上的王瑞霞、小南方、蘇霈都跳出來留言。

知名製作人許常德昨（28日）在社群媒PO文回憶1993年他舉辦第一屆「軍中情人」選拔暨演唱會的箇中甘苦。（翻攝自臉書）

許常德PO文寫道：

這個活動一共辦了三屆

但你們可能不知道

這個活動是我策劃和啟動的

跟台灣的第一場校園巡迴演唱會「青春飛馳」一樣

都是我第一個策劃的

兩個策劃

是怎麼開始的呢

我這兩天來跟大家公布

這兩個活動

校園巡迴演唱會是我在吾耳族提的

軍中情人演唱會是在上華時

兩個活動都有劃時代的標誌

但網路上訊息都是錯的

所以我跟大家分享一下真相

大家想想

該怎麼讓其他公司的歌手加入我們的活動呢

