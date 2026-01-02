不起訴理由曝光！黃國昌質疑掛勾黑道 三立發聲明嚴正駁斥

民眾黨主席、立法委員黃國昌質疑，遭跟拍影片流向引發爭議，《三立新聞》今發聲明回應。（資料照）

〔記者傅茗渝／台北報導〕民眾黨主席黃國昌去年在個人YouTube直播中指控，自己於2023年間追查網紅「館長」陳之漢槍擊案，及竹聯幫寶和會相關組織時，遭不明人士跟拍監視，相關影片事後竟出現在三立電視記者的YouTube頻道，引發外界對「黑道與媒體是否存在不當關係？」的質疑。

針對上述說法，該名三立記者曾在社群平台Threads發文回應，強調影片來源為投訴人，並非自行拍攝，也否認與寶和會有任何關係，並提出多點說明反駁相關指控。雙方說法交鋒，也使事件持續延燒。

請繼續往下閱讀...

黃國昌今（2）表示，他因質疑相關影片來源與背景，遭對方提告加重誹謗，而新北地檢署已就該案作出不起訴處分，直言：「我講的都是真的」。黃國昌進一步表示，相關影片至今仍可在該名記者的YouTube頻道中查證，質疑在司法已作出不起訴認定後，三立方面是否應對外說明影片來源與流向？他也再度點名國家通訊傳播委員會（NCC），認為若媒體與黑幫之間的爭議未獲釐清，主管機關不應視而不見。

黃國昌因「疑問句」獲不起訴，三立痛批：莫讓記者遭網霸凌。（資料照）

對此，《三立新聞》針對判決與質疑，稍早發出聲明，指出該案起因於三立收到檢舉爆料影片，游姓記者依新聞專業進行查證後，認定爆料內容並非事實，因此未進行新聞處理；黃國昌僅因記者「持有影片一事」，質疑三立與黑道勾結，相關指控顯然非事實。

《三立新聞》進一步指出，檢察官對黃國昌不起訴的主要理由，在於其發言採疑問句形式，未具體指認告訴人與黑道存在關聯，並非司法認證三立或記者與黑道掛勾。三立強調，不起訴並不代表相關指控成立，更不代表可以藉言論自由抹黑媒體。

聲明中也提到，黃國昌身為立法委員，享有較高程度的言論免責權利，卻多次將矛頭指向新聞記者，已對新聞自由造成傷害，並導致第一線採訪記者遭受網路中傷與霸凌，對此表達遺憾。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法