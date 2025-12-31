自由電子報
娛樂 最新消息

驚見7層樓八臂女神碾壓大巨蛋 蔡依林台灣跨年震撼畫面曝光

蔡依林壓軸現身，7層樓高的八臂女神超吸睛。（凌時差提供）蔡依林壓軸現身，7層樓高的八臂女神超吸睛。（凌時差提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕華語天后「Jolin」蔡依林今晚在大巨蛋舉辦「PLEASURE」世界巡迴演唱會，在壓軸的篇章「她創造的花園」，主舞台驚見7層樓高的「愉悅之女」八臂雕像，要價台幣1250萬元氣勢超級驚人。

蔡依林跨年嗨爆全場。（凌時差提供）蔡依林跨年嗨爆全場。（凌時差提供）

Jolin先在延伸舞台高唱《舞孃》，身旁24名舞者圍繞著輪盤狂舞，當壓軸曲《PLAY 我呸》登場，刻滿「七宗罪」意象的「命運之輪」接著登台，24名舞者圍繞輪盤狂舞，也象徵著內在愉悅基因的全面覺醒。

蔡依林壓軸飆唱多首舞曲嗨歌。（凌時差提供）蔡依林壓軸飆唱多首舞曲嗨歌。（凌時差提供）

當壓軸曲《PLAY 我呸》登場，雷射光束與電音節拍全面爆發，整座大巨蛋瞬間化為4萬人的巨型舞廳。歌曲尾聲，為跨年夜寫下光彩奪目的愉悅奇蹟。為了完美呈現「愉悅宇宙」的核心敘事，Jolin這次親赴洛杉磯，短短3天拍攝5支影片，當中有許多場畫面吊鋼索。

最讓Jolin感到開心的，反而是可以赤腳上陣拍攝，她說：「赤腳站在攝影棚裡反而更能感受角色狀態，也更貼近『愉悅』回歸本能、釋放身心的精神核心。」向來不愛高跟鞋的她更打趣：「以後演唱會可以都不要穿高跟鞋嗎？」

