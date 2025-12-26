自由電子報
娛樂 日韓

FTISLAND李洪基開通Threads！粉絲求歐巴加場成功了

FTISLAND。（希林國際提供）FTISLAND。（希林國際提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓國人氣樂團FTISLAND又要來了！他們將於明年1月24日來臺舉辦《2026 FTISLAND CONCERT ‘FTSODE’ in TAIPEI》，門票在開賣後迅速完售，經主辦單位經多方協調後，宣布將於1月25日（日）加場演出，門票將於12月30日中午12點在ibon售票網站及全臺7-11 ibon機台開賣。

FTISLAND主視覺。（希林國際提供）FTISLAND主視覺。（希林國際提供）

FTISLAND一年來行程滿檔的，即使到了年末仍馬不停蹄，成員們也透過各式活動展現多元面貌。主唱李洪基近期參演音樂劇《Sugar》，以突破自我的女裝角色搭配紮實的演技與唱功，獲得觀眾高度好評；貝斯手李在真則參與特別合作數位單曲《Memory Balloon》，以抒情溫柔的旋律向粉絲傳遞回憶與安慰的情感。

FTISLAND李洪基回應粉絲加場的要求。（翻攝自Threads）FTISLAND李洪基回應粉絲加場的要求。（翻攝自Threads）

除此之外，李洪基近期也開通個人Threads帳號分享生活點滴，讓粉絲多了一個更貼近偶像的平台，而在FTSODE臺北場門票完售後，PRIMADONNA（粉絲名）們還紛紛湧入他的帳號敲碗許願加場，熱烈程度讓李洪基親自留言回覆。

FTISLAND票區圖。（希林國際提供）FTISLAND票區圖。（希林國際提供）

演唱會票價為TWD6,580／TWD5,580／TWD4,880，所有購票者皆可獲得一套台北場限定小卡（共三張），購買TWD6,580票價者將能參與彩排並有機會抽團體合照、親簽海報及親簽拍立得等福利，購買TWD5,580票價者則有機會抽團體合照、親簽海報及親簽拍立得等福利。

FTISLAND福利圖。（希林國際提供）FTISLAND福利圖。（希林國際提供）

