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甜茶「億萬名媛女友」出事了！胸側神祕凹凸成焦點 網驚：假奶移位？

身為甜茶女友，再加上家族財力，讓凱莉珍娜也成為狗仔跟拍對象。（翻攝自IG）身為甜茶女友，再加上家族財力，讓凱莉珍娜也成為狗仔跟拍對象。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕好萊塢最閃情侶檔「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）與億萬名媛凱莉珍娜（Kylie Jenner）穩定交往3年，日前才剛連袂出席奧斯卡盛會。近日，凱莉珍娜在科切拉音樂節（Coachella）期間跑趴，大秀火辣身材，其中一款低胸造型流蘇馬甲，卻在自拍時，不慎拍到左胸上側的「不明凹凸」，意外引發網友熱議，覺得那個「隆起處」看起來有點不太對勁，難道是植入物破裂、移位了？

甜茶（左）與億萬名媛凱莉珍娜穩定交往3年。（法新社）甜茶（左）與億萬名媛凱莉珍娜穩定交往3年。（法新社）

現年28歲的凱莉珍娜向來不吝於展現「招牌曲線」，她曾大方坦承自己在19歲時就找上卡戴珊家族御用名醫Garth Fisher名醫操刀，讓胸形變大、變美。

凱莉珍娜穿著一向十分大膽，不吝展露好身材。（翻攝自IG）凱莉珍娜穿著一向十分大膽，不吝展露好身材。（翻攝自IG）

在科切拉音樂節發布的這組照片，迅速在社群平台掀起討論，不過「位移」的這張照片目前已從IG上失蹤，可能被本人撤下來。

凱莉珍娜自拍時，左胸上方出現「不明凹凸」，引發網友熱議：難道是植入物破裂、移位了？（翻攝自IG）凱莉珍娜自拍時，左胸上方出現「不明凹凸」，引發網友熱議：難道是植入物破裂、移位了？（翻攝自IG）

因為「整型」早已不是新聞，網友們大多聚焦在是不是「假體」破裂或移位了，擔心健康出現疑慮。

不過凱莉珍娜本人似乎心情並未受影響，依然在棕櫚泉豪宅熱鬧設宴，與親友狂歡慶祝音樂節。至於胸前的「神祕凹痕」究竟是禮服擠壓造成的視覺錯覺，還是真的健康亮紅燈，仍有待觀察。

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