陳孟賢撇隆鼻疑雲！砸12萬「為了這件事」動刀

《2026馬力全開紅白歌合戰》今熱鬧開錄，由康康、許志豪領軍《綜藝一級棒》黃金主持群，誓言要在除夕夜稱霸收視。（記者陳奕全攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕中視除夕特輯《2026馬力全開紅白歌合戰》今（24）日錄影，早前通告藝人卡古近期在基隆七堵擺攤賣雞蛋糕，康康訂購100份到電視台表達支持，他今霸氣說多少錢不重要，「這筆錢我說一定要付」。他主動加碼，預計在明年1月29日錄影時邀卡古來電視台，希望能透過實際行動幫忙後輩。

康康以行動力挺在七堵擺攤的卡古。（記者陳奕全攝）

而今日爆出辛龍與岳父母鬧翻、不告知劉真骨灰安置處，康康談及好友顯得謹慎，坦言雙方已久未聯絡，低調表示：「儘量不要談他，從媒體看到，等一下他又要告人家，我覺得蠻冤枉的，就不提了。」

請繼續往下閱讀...

陳孟賢為了呼吸順暢動刀。（記者陳奕全攝）

同場的主持班底陳孟賢，今日也大方坦承砸下12萬元進行過敏性鼻炎微創手術，大動作撇清隆鼻傳聞：「我真的沒有隆鼻！但現在唱歌、說話都很暢通，換兩三年舒服真的很值得。」他更自曝術後醫師叮嚀不能做激烈運動，一旁的康康聽聞不忘歪樓詢問禁忌細節，讓全場笑翻。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法