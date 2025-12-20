張文北捷隨機殺人「詭撞漫畫劇情」 作者驚喊：幾乎一模一樣

張文昨日下午先在北捷投擲煙霧彈和汽油彈。（本報合成照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕台北市中山南西商圈昨（19日）發生震撼社會的恐怖攻擊事件，27歲嫌犯張文投擲煙霧彈後，再持刀隨機攻擊，最終闖入誠品畏罪墜樓死亡，釀重大傷亡。案件動機仍待警方釐清之際，知名作家梁紹先卻發現，嫌犯的作案路線、地點與手法，竟與他過去創作的漫畫劇情「幾乎一模一樣」，巧合程度令人不寒而慄。

梁紹先透過臉書粉專「LSS毛球」貼出自創漫畫《燃燒的西太平洋》第1集畫面，指出現實中的煙霧彈投擲地點，與漫畫中設定的爆炸位置高度重疊。他說明，漫畫中的爆炸場景設定在台北車站M7出口望向M8出口的地面區域，位置介於M3出口至M8出口的軸線上，且更接近M8出口，而本次嫌犯實際投擲煙霧彈的地點，同樣落在M3至M8出口軸線上，位置也偏向M8出口，幾乎重合。

梁紹先進一步分析，經常出入北車的人都清楚，M7至M3出口的B1區域人潮相對稀少，「適合做恐攻的準備」，一旦準備完成，短時間內就能迅速前往人潮密集處發動攻擊，而北車人流最密集的位置，正是捷運淡水線與板南線交會處。他強調，漫畫當初正是基於這樣的空間動線與人潮配置進行設定，因此才選在該處引爆，並不禁反問，「莫非那個地方冥冥之中，真的就是一個容易先隱蔽，再發動恐攻的地點？」

貼文曝光後立刻引發熱議，不少網友直呼，「這巧合真的讓人發毛」、「看來他不是盲目鬧事，是有做功課的」、「根本台版辛普森」，也有人希望「寧願只是巧合」，更有粉絲憂心表示，「如果查到他有買老師的書來看就更可怕了」。對此，梁紹先也坦言回應，「我正擔心這一點。」相關討論持續延燒，也讓這起北捷恐攻事件再添一層令人不安的陰影。

