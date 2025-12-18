冬至要做什麼？ 命理師建議不做任何決定加碼6招祕法

冬至吃湯圓為國人傳統習俗。（台北慈濟醫院提供）



〔娛樂頻道／綜合報導〕12月21日就是24節氣中的「冬至」，命理老師林霖提醒大家，冬至前後是陰陽轉換階段，不是疑做任何重大決定，如果想要買賣、簽約、規劃新計畫，請各位先緩緩。林霖提醒，冬至前後可在住家或辦公室的北方位置短暫停留、靜坐或小憩，幫助身心沉澱、補足元氣，能吸收冬至「閉藏養元」的能量，為來年新循環打好基礎。同時林霖也分享冬至開運6大祕法，讓大家好運連連、財運旺旺。

命理老師林霖。（翻攝自臉書）

●祕法1：吃湯圓，象徵圓滿如意、人緣大旺

冬至吃 9 顆或其倍數的湯圓，例如9 顆、18 顆。

白色湯圓：提升人緣、貴人運

粉紅湯圓：增加姻緣、喜慶好事

湯圓象徵「緣」與「團圓」，吃一碗，讓好運圓滿一整年。

●秘法2：座北方，象徵增強元氣、冬至養生

冬至可在家中或辦公室北方位置休息、冥想或小憩，躺草皮15分鐘效果更佳。吸收北方旺氣磁場，增強陽氣，活力滿滿。

●秘法3：紅豆36顆，接引財氣、招財入庫

準備36顆紅豆放入紅包袋，置於枕頭下直到下一個冬至，幫助穩聚財庫、催旺財運，冬至後陽氣漸長，正是接引財氣的最佳時機。

●秘法4：廟宇點燈，祈福轉運、冬至祭天

冬至是祈福、酬謝神明的日子，到廟宇拜拜、點燈，祈求來年平安順利！

●祕法5：檀香淨化，象徵否極泰來、除穢迎旺

建議午時（11-13時）進行居家淨化：

1.點檀香繞屋一圈，再走向屋外，祛除霉運

2.粗鹽撒於四角及門口，淨化磁場、迎接新氣場

消除負能量，帶來滿滿好運！

●祕法6：吃豬腳麵線，踢走霉運、轉衰為旺

吃豬腳麵線象徵「踢開霉運」，為長輩添壽，也助犯太歲生肖轉運，年底前吃一碗，好運滿盈，來年富足安康。

