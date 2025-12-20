自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

金宇彬申敏兒婚禮！賓客名單超豪華 趙寅成至親團、V全都去了

金宇彬、申敏兒今天完婚。（翻攝自IG）金宇彬、申敏兒今天完婚。（翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓星金宇彬、申敏兒的婚禮今天（20日）舉行，現場眾星雲集，從李炳憲、南柱赫、孔曉振、「BTS」防彈少年團的V都現身，眾星雲集，讓網友直呼「簡直半個演藝圈的人都來了」。

這場世紀婚禮在首爾新羅酒店舉行，由摯友李光洙擔任婚禮司儀，原先有意獻唱祝歌的「D.O.」都敬秀因為今天在首爾高尺天空巨蛋出席MMA頒獎典禮，無法如願獻唱《Popcorn》，不過仍在MMA紅毯結束之後搭車抵達新羅酒店，到現場問候15分鐘之後，再趕回MMA演出，花2小時來回車程只為了15分鐘，真的是有情有義。

李光洙、都敬秀、林周煥、金宇彬、趙寅成及金基邦都是「趙LINE」成員。（翻攝自IG）李光洙、都敬秀、林周煥、金宇彬、趙寅成及金基邦都是「趙LINE」成員。（翻攝自IG）

賓客包括李炳憲、趙寅成、李光洙、孔曉振、南柱赫、羅PD、金泰梨、嚴正化、柳俊烈、V、柳海鎮、安普賢、李世榮、林周煥等等。值得一提的是，「趙LINE」成員幾乎全員出席，趙寅成的至親團包括李光洙、都敬秀、金宇彬、林周煥等人，當然沒有缺席今天的婚禮。不過網友也好奇，究竟「BTS」防彈少年團的V為什麼和金宇彬或是申敏兒認識？畢竟雙方未曾在音樂、戲劇或綜藝上有公開的合作，令人相當意外。

參與金宇彬、申敏兒拍攝婚紗照的工作人員，在IG上發文透露，兩人拍婚紗照的那一天，剛好是2025年韓國下初雪的日子，真的非常的冷，「在雪地裡拍攝時就像韓劇一樣，風輕輕吹拂，雪花也紛紛落下，雖然大家應該都會這樣想，但我是真的希望兩個人能夠好好過一輩子，金宇彬、申敏兒演員，真心祝福你們，今後也會一直為你們加油。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中