金宇彬申敏兒婚禮！賓客名單超豪華 趙寅成至親團、V全都去了

金宇彬、申敏兒今天完婚。（翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓星金宇彬、申敏兒的婚禮今天（20日）舉行，現場眾星雲集，從李炳憲、南柱赫、孔曉振、「BTS」防彈少年團的V都現身，眾星雲集，讓網友直呼「簡直半個演藝圈的人都來了」。

這場世紀婚禮在首爾新羅酒店舉行，由摯友李光洙擔任婚禮司儀，原先有意獻唱祝歌的「D.O.」都敬秀因為今天在首爾高尺天空巨蛋出席MMA頒獎典禮，無法如願獻唱《Popcorn》，不過仍在MMA紅毯結束之後搭車抵達新羅酒店，到現場問候15分鐘之後，再趕回MMA演出，花2小時來回車程只為了15分鐘，真的是有情有義。

李光洙、都敬秀、林周煥、金宇彬、趙寅成及金基邦都是「趙LINE」成員。（翻攝自IG）

賓客包括李炳憲、趙寅成、李光洙、孔曉振、南柱赫、羅PD、金泰梨、嚴正化、柳俊烈、V、柳海鎮、安普賢、李世榮、林周煥等等。值得一提的是，「趙LINE」成員幾乎全員出席，趙寅成的至親團包括李光洙、都敬秀、金宇彬、林周煥等人，當然沒有缺席今天的婚禮。不過網友也好奇，究竟「BTS」防彈少年團的V為什麼和金宇彬或是申敏兒認識？畢竟雙方未曾在音樂、戲劇或綜藝上有公開的合作，令人相當意外。

參與金宇彬、申敏兒拍攝婚紗照的工作人員，在IG上發文透露，兩人拍婚紗照的那一天，剛好是2025年韓國下初雪的日子，真的非常的冷，「在雪地裡拍攝時就像韓劇一樣，風輕輕吹拂，雪花也紛紛落下，雖然大家應該都會這樣想，但我是真的希望兩個人能夠好好過一輩子，金宇彬、申敏兒演員，真心祝福你們，今後也會一直為你們加油。」

