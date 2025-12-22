自由電子報
娛樂 最新消息

震撼！福原愛斷開江宏傑4年 高調宣布再婚又懷孕

〔記者鍾志均／綜合報導〕昔日「國民桌球少女」、37歲的福原愛和江宏傑離婚4年，獲日媒《女性SEVEN》今（22）獨家報導，驚喜坦承已低調再婚「不倫對象」橫濱男（橫濱大谷翔平），並同步曝光懷孕喜訊，消息一出震撼日本演藝圈與體壇。

福原愛接受日媒《女性SEVEN》獨家專訪，證實再婚又懷孕。（翻攝自《女性SEVEN》）福原愛接受日媒《女性SEVEN》獨家專訪，證實再婚又懷孕。（翻攝自《女性SEVEN》）

福原愛親口透露，已與一名圈外男性（橫濱男）完成結婚登記。對方並非公眾人物，而是她長期認識、能夠信賴的熟人。她坦言，這段關係並非一開始就以婚姻為前提，連自己都對如今的轉折感到意外。

隨著「新生命」悄悄到來，福原愛毫不掩飾內心的喜悅：「家人變多了，真的很開心。」語氣平靜卻充滿重量，和過去在球場上緊繃拚搏的模樣截然不同。

外界或許以為已有兩胎經驗的她，對懷孕早已駕輕就熟，但福原愛卻直言：「完全不是那樣。」這次是她首次在日本待產、生產，醫療流程與過去在台灣的經驗差異甚大，讓她坦承其實相當不安，也必須重新適應。

2016年，她與江宏傑結婚，移居台灣並育有一女一子，最終在4年前畫下句點。熟識她的友人向媒體透露，當年身處異地的婚姻與育兒生活，讓她承受巨大壓力，卻不太懂得向外求助。「她太習慣逞強了，越努力撐，反而讓關係越來越緊繃。」

報導指出，經歷婚姻低谷、輿論風暴與人生重整，如今的福原愛，似乎終於走到一個可以慢慢呼吸的階段，這次她平靜的分享：「能迎接新的生命，這件事本身就讓我很滿足。」

點圖放大body

