自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 星座

80年來最強冬至 「3不3要」迎接最強轉運日

錯過今年下次冬至和天赦日重疊可要再等80年。（資料照，記者劉禹慶攝）錯過今年下次冬至和天赦日重疊可要再等80年。（資料照，記者劉禹慶攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕80年來最強冬至即將來臨，易經專家王昆山在社群平台發文指出：今年冬至不僅是「陰極而陽始生」的關鍵轉折點，且與天赦日（玉皇大帝特赦開恩的日子）重疊，這種巧合是百年一次的轉運契機，錯過今年下次冬至和天赦日重疊可要再等80年。今年冬至也將影響2026年的運勢，若想替來年招財添福，王昆山建議有3件事不能做；3件事可以做，趕緊跟《自由時報》娛樂頻道一起往下看吧。

三大禁忌：

犯下這些禁忌相當於在為2026年提前累積「負債」，極可能破壞未來一整年的福分與機運。

✘忌殺生

應避免在當日宰殺生物，展現對生命的尊重。

✘忌造口業

言談應保持正向，切勿出口傷人或散布惡言。

✘忌爭執

在能量波動大的日子，衝突會加速業力的累積，影響人際和諧。

三大開運法：

積極的轉運策略，以真誠的心意與神明溝通。

✔誠心

天赦日當天可進行「誠心參拜」

✔善行

許願時應結合「行善」的念頭。

透過「做一件善事」來實際行動累積福報，無論金額或形式大小皆可。

✔茹素

有特定心願祈求者，建議當日「茹素一天」，藉由清淨飲食來增強自身能量，使祈願更易達成。

☆民俗說法僅供參考☆

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中