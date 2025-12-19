80年來最強冬至 「3不3要」迎接最強轉運日

錯過今年下次冬至和天赦日重疊可要再等80年。（資料照，記者劉禹慶攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕80年來最強冬至即將來臨，易經專家王昆山在社群平台發文指出：今年冬至不僅是「陰極而陽始生」的關鍵轉折點，且與天赦日（玉皇大帝特赦開恩的日子）重疊，這種巧合是百年一次的轉運契機，錯過今年下次冬至和天赦日重疊可要再等80年。今年冬至也將影響2026年的運勢，若想替來年招財添福，王昆山建議有3件事不能做；3件事可以做，趕緊跟《自由時報》娛樂頻道一起往下看吧。

三大禁忌：

犯下這些禁忌相當於在為2026年提前累積「負債」，極可能破壞未來一整年的福分與機運。

✘忌殺生

應避免在當日宰殺生物，展現對生命的尊重。

✘忌造口業

言談應保持正向，切勿出口傷人或散布惡言。

✘忌爭執

在能量波動大的日子，衝突會加速業力的累積，影響人際和諧。

三大開運法：

積極的轉運策略，以真誠的心意與神明溝通。

✔誠心

天赦日當天可進行「誠心參拜」

✔善行

許願時應結合「行善」的念頭。

透過「做一件善事」來實際行動累積福報，無論金額或形式大小皆可。

✔茹素

有特定心願祈求者，建議當日「茹素一天」，藉由清淨飲食來增強自身能量，使祈願更易達成。

☆民俗說法僅供參考☆

