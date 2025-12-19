自由電子報
娛樂 星座

火馬年喜迎好運連連 運勢最旺4生肖出列

永康凌霄寶殿武龍宮的跨年敲鐘祈福，可領取馬到成功的開運紅包。（資料照，記者吳俊鋒攝）永康凌霄寶殿武龍宮的跨年敲鐘祈福，可領取馬到成功的開運紅包。（資料照，記者吳俊鋒攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕12月進入倒數計時，很多人關心2026年自己的運勢走向如何？2026丙午年，丙午皆屬馬，因此也有許多命理專家稱明年為「火馬年」，火帶來的爆發充沛能量，可能造成極端的動盪或者極大的幸運，在2026年有4個生肖受到好運眷顧，無論事業發展、財富累積、人脈拓展都能有明顯改變，被稱為「最強幸運生肖」也不為過。

✦生肖鼠

屬鼠者向來反應快、腦筋靈活，2026年更能把這項優勢發揮到極致。面對新趨勢或新機會，往往能第一時間掌握方向，在職場上搶得先機。加上偏財運不錯，像是小額投資、抽獎或臨時冒出的機會，都可能帶來意外收穫，看似不起眼的小錢，累積起來卻相當有感。

✦生肖虎

屬虎者在2026年氣場全開，事業上容易被看見，無論是升任要職，還是被指派參與重要任務，都有機會站上舞台中央。同時貴人運也相當旺，資源與機會往往主動找上門，讓整體發展更順利。財運方面，正財穩定成長之外，透過合作或投資，也有機會為收入帶來明顯提升。

✦生肖蛇

屬蛇者明年的關鍵字是「穩」，做事一向冷靜、擅長規劃，2026年在投資理財上更能看準時機，避開風險。雖然表面看起來不張揚，但實際上資產正一步步累積，走的是低調卻踏實的致富路線。

✦生肖馬

屬馬者則是行動派代表，2026年只要肯衝、肯嘗試，就容易換來實質回報，不論是本業還是副業發展，都有機會交出好成績，加上人緣佳、態度正面，好運自然跟著來，財運也在忙碌中逐漸到位。

☆民俗說法僅供參考☆

