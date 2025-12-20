自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

12星座「週末運勢」一次看！冬至換新運「地點」很重要…

冬至換新運，地點也很重要！（達志影像） 冬至換新運，地點也很重要！（達志影像）

〔娛樂頻道／綜合報導〕今年冬至迎來80年難得一遇的轉運大好日子，卻遇上週末「全台有雨」的天氣，其實在星象方面也適逢極具轉折意義的時刻。塔羅牌老師艾菲爾提醒，隨著太陽進入摩羯座與冬至節氣的交匯，能量變得厚重且務實。週六的摩羯座新月結合金星、火星合月，為我們的意圖注入了行動力，但緊接著金星與土星的四分相卻帶來了「情感壓力與關係現實面」的嚴峻考驗。我們不得不直視關係中的責任與期待，思考眼前的投入是否真正值得，並在此過程中重新修復受挫的自我價值感。這是一個適合在寒冷冬日裡，透過深度自省與現實對決，讓情感重獲新生的重要週末。

 

♈白羊座│不要為了迎合他人而委屈自己

白羊座的你，這個週末在情感上會感受到明顯的沉重感。隨著金星與土星的四分相，你可能會覺得伴侶或曖昧對象對你的期待過高，讓你產生一種想逃避的壓力。關於桃花運勢，雖然身邊不乏出現新面孔的機會，但這些連結往往帶有現實的考驗，並非單純的浪漫。新月的能量提醒你，這是一個重新定義自我價值的時刻，不要為了迎合他人而委屈自己。建議你把節奏放慢，與其急著回應外界，不如先安撫自己焦慮的心，釐清哪些責任是該擔負的，哪些只是無謂的負擔。

➤週末旅遊指南：適合去能俯瞰城市夜景的高空景觀餐廳，在高處讓思緒變得開闊。

 

♉金牛座│感情與財運進入務實規劃期！

金牛座的守護星金星正遭受土星的壓制，這讓你在婚姻或長期伴侶關係中感到一種莫名的孤寂感。你可能會開始思考，這段關係在現實層面是否真的能支撐彼此的未來。與此同時，財運也成為週末的焦點，可能會有關於共同財產或長期支出的嚴肅討論。這不是一個浪漫的週末，但卻是一個極佳的務實規劃期。新月在摩羯座鼓勵你建立更穩固的基礎，無論是感情還是金錢。試著與對方開誠佈公地談論那些「難搞」的現實問題，只有建立在真實之上的信任，才能讓你在冬至這天感到平靜。

➤週末旅遊指南：推薦去充滿職人氣息的手工皮革工作坊，在專注敲打與縫製中穩定心神。

 

♊雙子座│將時間留給真正值得信任的老友！

雙子座的你，週末會感覺到一種社交上的疲憊。金星與土星的相位讓你發現某些人際關係其實相當耗能，且不具備真正的深度。你可能會選擇推掉一些應酬，將時間留給真正值得信任的老友。此外，隨著冬至到來，健康狀況也需要你格外關注。你可能會感到筋骨痠痛或免疫力下降，這是身體在提醒你該停下來休息了。新月發生在你的轉化區域，適合進行深度的身心大掃除。放下那些讓你感到壓力的期待，多睡一點，多喝一點溫暖的飲品，你會發現當社交圈縮小時，心靈反而變得更加自由且輕盈。

➤週末旅遊指南：適合去隱身於巷弄間的二手黑膠唱片行，在懷舊的旋律中找尋靈魂的共鳴。

 

♋巨蟹座│週末重心在於「穩定」二字

巨蟹座的你，這個週末的重心在於「穩定」二字。新月發生在你的伴侶宮位，對於渴望脫單的人來說，這是一個很好的起點，建議留意身邊性格穩重、甚至年長一些的對象，他們能帶給你渴望的安全感。但在工作方面，你可能會感受到沉重的負擔，某些原本不屬於你的責任可能會落在你肩上，讓你感到有些吃力。金星四分土星提醒你，要在人際關係與職場中設立界線。不要因為不好意思拒絕而承擔過多，這樣只會讓你感到自我價值的損耗。冬至這天，適合跟合適的人建立長遠的約定，並對不合理的期待勇敢說不。

➤週末旅遊指南：推薦前往帶有古樸韻味的老派茶館，靜靜品味一壺炭焙烏龍，沉澱思緒。

 

♌獅子座│適時展現脆弱反而迎來支持！

獅子座的你，在這個週末可能會感到自尊心受到些許挑戰。太陽進入摩羯座後，你的事業心被點燃，新月可能帶來新的任務或長期的職涯計畫，但金星與土星的相位卻讓你懷疑自己的表現是否達標。這種對完美的苛求會引發強烈的焦慮情緒，讓你即便在休息時也難以放鬆。請記得，這個週末的主題是「現實」，接受自己的有限性也是一種成熟。冬至是一個轉捩點，適合放下那些為了面子而支撐的空架子。試著跟信任的人分享內心的不安，你會發現，當你願意展現脆弱時，真正的力量與支持反而會隨之而來。

➤週末旅遊指南：適合參觀一場大型古典油畫展，在莊重的藝術氣息中感受時間洗禮的力量。

 

♍處女座│建立小目標比漫無目的地放鬆更好！

處女座的你，週末展現出一種令人信賴的冷靜魅力，這種專業感會吸引到同樣認真的人。然而，金星與土星的相位正考驗著你對快樂的定義，你可能會覺得自己很難單純地享受娛樂，總是在思考背後的意義或代價。這是一個非常適合回歸心靈層面的週末，透過冥想、書寫或是任何能與內在對話的方式，去修復那些長期被忽視的自我懷疑。摩羯座新月鼓勵你為自己的創造力建立結構。與其漫無目的地放鬆，不如有計畫地完成一件小作品，那種實質的成就感將會是你在冬至這天，送給自己最好的、能夠修復價值的禮物。

➤週末旅遊指南：推薦前往植物園溫室，在充滿生機的綠意中找回內心的寧靜與生命力。

 

♎天秤座│務實面對來自家裡的問題！

天秤座的守護星金星正與土星交惡，這個週末你的重心被迫拉回到家庭。可能會有長輩的健康問題、房屋修繕或是家庭內部的權利分配需要你面對，讓你感到分身乏術。在這樣的心情下，要特別注意因壓力而產生的補償性消費，小心出現情緒化的破財狀況。新月在摩羯座提醒你，安全感並非來自外在的購買，而是來自于你如何定義「家」這個根基。冬至這天，雖然情感壓力較大，但也是與家人厘釐清界線、達成共識的好時機。試著用務實的態度處理紛爭，而不是一味地追求表面和平，才能真正讓心安頓下來。

➤週末旅遊指南：適合去山間的露天溫泉旅館，讓溫暖泉水洗去累積的疲憊與家庭瑣事。

♏天蠍座│貴人運不錯，宜思考「承諾」意義！

天蠍座的你，在這個週末會感受到溝通上的阻礙。金星四分土星讓你的言談變得謹慎甚至有些冷淡，這可能會讓你與親近的人產生隔閡。不過，這段時間你的貴人運其實不錯，對方可能是某位嚴厲但專業的朋友，能給你帶來現實面的醍醐灌頂。若感覺腦袋快要爆炸，最好的紓壓方式就是物理上的「離開」。安排一場說走就走的短程旅行，或是單純去郊外走走，摩羯座新月的能量會幫助你在移動中整理思緒。這是一個適合思考「承諾」意義的週末，不需要急著表達，等內心那股情感壓力的波浪平息後，你說出的話才會更有力量。

➤週末旅遊指南：推薦前往海邊碼頭或長堤，看著冬日的海洋，讓海風吹散心中的糾結。

 

♐射手座│適合訂定理財計畫！

射手座的你，月亮在週五離開你的星座進入摩羯，這會讓你從玩樂模式切換到「真實模式」。財務狀況會是這個週末的主題，金星四分土星可能會帶來一筆預期外的開銷，或是讓你看清目前的財務缺口。在愛情方面，這是一個「清醒」的週末，過往那些粉紅泡泡可能會被現實的考驗（如經濟能力、未來規劃）戳破。這雖然讓人有些沮喪，但新月在你的價值宮位發生，正是讓你重新定義「什麼才是真正有價值」的好時機。冬至這天，適合跟伴侶討論理財計畫，或是為自己訂下明年的儲蓄目標。務實的積累，會帶給你比冒險更踏實的快樂。

➤週末旅遊指南：約上三五好友一起吃頓麻辣火鍋，在熱氣騰騰的互動中感受真實的人情溫度。

 

♑摩羯座│誠實處理感情中的壓力源！

祝摩羯座壽星生日快樂！這個週末太陽正式回歸你的星座，並伴隨著本宮新月，你的個人特質，堅毅、冷靜與權威感將被極大化。然而，金星與土星的相位卻在提醒你關於「關係邊界」的問題。這不一定是指實質的出軌，更多的是心靈上的疏離或在其他地方尋找慰藉。你可能覺得伴侶不理解你的壓力，因而產生了孤島感。新月的力量讓你適合做一個徹底的重啟，坦誠面對自己對感情的真實忠誠度。冬至這天，給自己一點空間，思考你理想中的關聯式結構。當你願意承擔起對自己快樂的責任，關係中的壓力才有機會轉化為共同成長的動力。

➤週末旅遊指南：推薦前往有巨型摩天輪的遊樂園，在緩慢上升的規律感中重新俯瞰人生格局。

 

♒水瓶座│適合斷網、冥想或長時間睡眠！

水瓶座的你，摩羯座能量對你而言是進入深層潛意識的時刻。這個週末，職場上的鬥爭或繁瑣事務可能會讓你感到前所未有的厭倦。金星與土星的壓力相位讓你覺得自己的付出與回報不成正比，這種價值感的缺失會讓你渴望徹底消失。建議你把週末完全獻給身心放鬆。新月發生在你的隱密區域，適合斷網、冥想或長時間的睡眠。不要試圖在焦慮時解決工作問題，那只會讓你更挫折。冬至這天，請學會「無所事事」，當你允許自己什麼都不做時，那些關於事業的創意與解法，反而會在安靜的空隙中自然浮現。

➤週末旅遊指南：適合去一家氣氛慵懶的微醺爵士酒吧，在迷幻的樂音中徹底放鬆神經。

 

♓雙魚座│適合與志同道合的朋友許下願景！

雙魚座的你，週末會感受到人際關係中的冷暖自知。金星與土星的四分相讓你意識到，某些看似熱絡的人際互動，其實建立在脆弱的基礎上。這是一個適合清理朋友圈、減少無謂社交的週末。在感情上，你的魅力將因為你的理智與成熟而提升，不再是過往那種霧裡看花的浪漫，而是一種真實的吸引力。新月在你的社交宮位發生，適合與志同道合、且能共同努力的朋友許下願景。冬至這天，你可能會感受到情感上的壓力，但也請看清這份壓力背後的意義，它正在幫你過濾掉不適合的人，讓真正能陪你走長遠路的人留下來。

➤週末旅遊指南：推薦去手作陶藝工作室，透過揉捏泥土的觸感，將天馬行空的想法化為現實的形體。

（註：請同時參考太陽、上升星座。太陽為主，上升為輔！）

☆飲酒有害健康，醉不上路☆

 

【占星達人 艾菲爾老師】

．專長：星座占星、塔羅牌、東方姓名學、解夢、水晶占卜、貝殼占卜、生命靈數

．經歷：命運好好玩節目專任老師；台灣、香港MSN座塔羅頻道專欄作家；台灣、大陸新浪網星座頻道 專欄作家；元大投信星座理財專欄作家；非凡商業週刊專欄作家

．著作：《塔羅占卜101》、《跟艾菲爾學塔羅》、《2012末日。預言》

☆民俗說法僅供參考☆

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中