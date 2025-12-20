12星座「週末運勢」一次看！冬至換新運「地點」很重要…

冬至換新運，地點也很重要！（達志影像）

〔娛樂頻道／綜合報導〕今年冬至迎來80年難得一遇的轉運大好日子，卻遇上週末「全台有雨」的天氣，其實在星象方面也適逢極具轉折意義的時刻。塔羅牌老師艾菲爾提醒，隨著太陽進入摩羯座與冬至節氣的交匯，能量變得厚重且務實。週六的摩羯座新月結合金星、火星合月，為我們的意圖注入了行動力，但緊接著金星與土星的四分相卻帶來了「情感壓力與關係現實面」的嚴峻考驗。我們不得不直視關係中的責任與期待，思考眼前的投入是否真正值得，並在此過程中重新修復受挫的自我價值感。這是一個適合在寒冷冬日裡，透過深度自省與現實對決，讓情感重獲新生的重要週末。

♈白羊座│不要為了迎合他人而委屈自己！

白羊座的你，這個週末在情感上會感受到明顯的沉重感。隨著金星與土星的四分相，你可能會覺得伴侶或曖昧對象對你的期待過高，讓你產生一種想逃避的壓力。關於桃花運勢，雖然身邊不乏出現新面孔的機會，但這些連結往往帶有現實的考驗，並非單純的浪漫。新月的能量提醒你，這是一個重新定義自我價值的時刻，不要為了迎合他人而委屈自己。建議你把節奏放慢，與其急著回應外界，不如先安撫自己焦慮的心，釐清哪些責任是該擔負的，哪些只是無謂的負擔。

➤週末旅遊指南：適合去能俯瞰城市夜景的高空景觀餐廳，在高處讓思緒變得開闊。

♉金牛座│感情與財運進入務實規劃期！

金牛座的守護星金星正遭受土星的壓制，這讓你在婚姻或長期伴侶關係中感到一種莫名的孤寂感。你可能會開始思考，這段關係在現實層面是否真的能支撐彼此的未來。與此同時，財運也成為週末的焦點，可能會有關於共同財產或長期支出的嚴肅討論。這不是一個浪漫的週末，但卻是一個極佳的務實規劃期。新月在摩羯座鼓勵你建立更穩固的基礎，無論是感情還是金錢。試著與對方開誠佈公地談論那些「難搞」的現實問題，只有建立在真實之上的信任，才能讓你在冬至這天感到平靜。

➤週末旅遊指南：推薦去充滿職人氣息的手工皮革工作坊，在專注敲打與縫製中穩定心神。

♊雙子座│將時間留給真正值得信任的老友！

雙子座的你，週末會感覺到一種社交上的疲憊。金星與土星的相位讓你發現某些人際關係其實相當耗能，且不具備真正的深度。你可能會選擇推掉一些應酬，將時間留給真正值得信任的老友。此外，隨著冬至到來，健康狀況也需要你格外關注。你可能會感到筋骨痠痛或免疫力下降，這是身體在提醒你該停下來休息了。新月發生在你的轉化區域，適合進行深度的身心大掃除。放下那些讓你感到壓力的期待，多睡一點，多喝一點溫暖的飲品，你會發現當社交圈縮小時，心靈反而變得更加自由且輕盈。

➤週末旅遊指南：適合去隱身於巷弄間的二手黑膠唱片行，在懷舊的旋律中找尋靈魂的共鳴。

♋巨蟹座│週末重心在於「穩定」二字！

巨蟹座的你，這個週末的重心在於「穩定」二字。新月發生在你的伴侶宮位，對於渴望脫單的人來說，這是一個很好的起點，建議留意身邊性格穩重、甚至年長一些的對象，他們能帶給你渴望的安全感。但在工作方面，你可能會感受到沉重的負擔，某些原本不屬於你的責任可能會落在你肩上，讓你感到有些吃力。金星四分土星提醒你，要在人際關係與職場中設立界線。不要因為不好意思拒絕而承擔過多，這樣只會讓你感到自我價值的損耗。冬至這天，適合跟合適的人建立長遠的約定，並對不合理的期待勇敢說不。

➤週末旅遊指南：推薦前往帶有古樸韻味的老派茶館，靜靜品味一壺炭焙烏龍，沉澱思緒。

♌獅子座│適時展現脆弱反而迎來支持！

獅子座的你，在這個週末可能會感到自尊心受到些許挑戰。太陽進入摩羯座後，你的事業心被點燃，新月可能帶來新的任務或長期的職涯計畫，但金星與土星的相位卻讓你懷疑自己的表現是否達標。這種對完美的苛求會引發強烈的焦慮情緒，讓你即便在休息時也難以放鬆。請記得，這個週末的主題是「現實」，接受自己的有限性也是一種成熟。冬至是一個轉捩點，適合放下那些為了面子而支撐的空架子。試著跟信任的人分享內心的不安，你會發現，當你願意展現脆弱時，真正的力量與支持反而會隨之而來。

➤週末旅遊指南：適合參觀一場大型古典油畫展，在莊重的藝術氣息中感受時間洗禮的力量。

♍處女座│建立小目標比漫無目的地放鬆更好！

處女座的你，週末展現出一種令人信賴的冷靜魅力，這種專業感會吸引到同樣認真的人。然而，金星與土星的相位正考驗著你對快樂的定義，你可能會覺得自己很難單純地享受娛樂，總是在思考背後的意義或代價。這是一個非常適合回歸心靈層面的週末，透過冥想、書寫或是任何能與內在對話的方式，去修復那些長期被忽視的自我懷疑。摩羯座新月鼓勵你為自己的創造力建立結構。與其漫無目的地放鬆，不如有計畫地完成一件小作品，那種實質的成就感將會是你在冬至這天，送給自己最好的、能夠修復價值的禮物。

➤週末旅遊指南：推薦前往植物園溫室，在充滿生機的綠意中找回內心的寧靜與生命力。

♎天秤座│務實面對來自家裡的問題！

天秤座的守護星金星正與土星交惡，這個週末你的重心被迫拉回到家庭。可能會有長輩的健康問題、房屋修繕或是家庭內部的權利分配需要你面對，讓你感到分身乏術。在這樣的心情下，要特別注意因壓力而產生的補償性消費，小心出現情緒化的破財狀況。新月在摩羯座提醒你，安全感並非來自外在的購買，而是來自于你如何定義「家」這個根基。冬至這天，雖然情感壓力較大，但也是與家人厘釐清界線、達成共識的好時機。試著用務實的態度處理紛爭，而不是一味地追求表面和平，才能真正讓心安頓下來。

➤週末旅遊指南：適合去山間的露天溫泉旅館，讓溫暖泉水洗去累積的疲憊與家庭瑣事。

♏天蠍座│貴人運不錯，宜思考「承諾」意義！

天蠍座的你，在這個週末會感受到溝通上的阻礙。金星四分土星讓你的言談變得謹慎甚至有些冷淡，這可能會讓你與親近的人產生隔閡。不過，這段時間你的貴人運其實不錯，對方可能是某位嚴厲但專業的朋友，能給你帶來現實面的醍醐灌頂。若感覺腦袋快要爆炸，最好的紓壓方式就是物理上的「離開」。安排一場說走就走的短程旅行，或是單純去郊外走走，摩羯座新月的能量會幫助你在移動中整理思緒。這是一個適合思考「承諾」意義的週末，不需要急著表達，等內心那股情感壓力的波浪平息後，你說出的話才會更有力量。

➤週末旅遊指南：推薦前往海邊碼頭或長堤，看著冬日的海洋，讓海風吹散心中的糾結。

♐射手座│適合訂定理財計畫！

射手座的你，月亮在週五離開你的星座進入摩羯，這會讓你從玩樂模式切換到「真實模式」。財務狀況會是這個週末的主題，金星四分土星可能會帶來一筆預期外的開銷，或是讓你看清目前的財務缺口。在愛情方面，這是一個「清醒」的週末，過往那些粉紅泡泡可能會被現實的考驗（如經濟能力、未來規劃）戳破。這雖然讓人有些沮喪，但新月在你的價值宮位發生，正是讓你重新定義「什麼才是真正有價值」的好時機。冬至這天，適合跟伴侶討論理財計畫，或是為自己訂下明年的儲蓄目標。務實的積累，會帶給你比冒險更踏實的快樂。

➤週末旅遊指南：約上三五好友一起吃頓麻辣火鍋，在熱氣騰騰的互動中感受真實的人情溫度。

♑摩羯座│誠實處理感情中的壓力源！

祝摩羯座壽星生日快樂！這個週末太陽正式回歸你的星座，並伴隨著本宮新月，你的個人特質，堅毅、冷靜與權威感將被極大化。然而，金星與土星的相位卻在提醒你關於「關係邊界」的問題。這不一定是指實質的出軌，更多的是心靈上的疏離或在其他地方尋找慰藉。你可能覺得伴侶不理解你的壓力，因而產生了孤島感。新月的力量讓你適合做一個徹底的重啟，坦誠面對自己對感情的真實忠誠度。冬至這天，給自己一點空間，思考你理想中的關聯式結構。當你願意承擔起對自己快樂的責任，關係中的壓力才有機會轉化為共同成長的動力。

➤週末旅遊指南：推薦前往有巨型摩天輪的遊樂園，在緩慢上升的規律感中重新俯瞰人生格局。

♒水瓶座│適合斷網、冥想或長時間睡眠！

水瓶座的你，摩羯座能量對你而言是進入深層潛意識的時刻。這個週末，職場上的鬥爭或繁瑣事務可能會讓你感到前所未有的厭倦。金星與土星的壓力相位讓你覺得自己的付出與回報不成正比，這種價值感的缺失會讓你渴望徹底消失。建議你把週末完全獻給身心放鬆。新月發生在你的隱密區域，適合斷網、冥想或長時間的睡眠。不要試圖在焦慮時解決工作問題，那只會讓你更挫折。冬至這天，請學會「無所事事」，當你允許自己什麼都不做時，那些關於事業的創意與解法，反而會在安靜的空隙中自然浮現。

➤週末旅遊指南：適合去一家氣氛慵懶的微醺爵士酒吧，在迷幻的樂音中徹底放鬆神經。

♓雙魚座│適合與志同道合的朋友許下願景！

雙魚座的你，週末會感受到人際關係中的冷暖自知。金星與土星的四分相讓你意識到，某些看似熱絡的人際互動，其實建立在脆弱的基礎上。這是一個適合清理朋友圈、減少無謂社交的週末。在感情上，你的魅力將因為你的理智與成熟而提升，不再是過往那種霧裡看花的浪漫，而是一種真實的吸引力。新月在你的社交宮位發生，適合與志同道合、且能共同努力的朋友許下願景。冬至這天，你可能會感受到情感上的壓力，但也請看清這份壓力背後的意義，它正在幫你過濾掉不適合的人，讓真正能陪你走長遠路的人留下來。

➤週末旅遊指南：推薦去手作陶藝工作室，透過揉捏泥土的觸感，將天馬行空的想法化為現實的形體。

（註：請同時參考太陽、上升星座。太陽為主，上升為輔！）

【占星達人 艾菲爾老師】

．專長：星座占星、塔羅牌、東方姓名學、解夢、水晶占卜、貝殼占卜、生命靈數

．經歷：命運好好玩節目專任老師；台灣、香港MSN座塔羅頻道專欄作家；台灣、大陸新浪網星座頻道 專欄作家；元大投信星座理財專欄作家；非凡商業週刊專欄作家

．著作：《塔羅占卜101》、《跟艾菲爾學塔羅》、《2012末日。預言》

