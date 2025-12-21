《巨洪》登頂Netflix只花一天 韓網圍剿引發負評海嘯

金多美（右）在《巨洪》首度演出母親角色。（Netflix提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓星金多美主演話題韓片《巨洪》19日上線，短短一天空降Netflix全球電影榜冠軍，包括韓國、美國、日本、香港、法國全是冠軍，只是外界原本期待「來一波情緒衝擊」，卻意外掀起一場負評海嘯。

《巨洪》在韓國兩大平台成績相當慘烈，像是Watcha僅1.8分（滿分5分）、Naver更是只有3.34分（滿分10分），韓網社群不少觀眾看完後的第一反應不是落淚，而是滿臉問號：「我剛剛看了什麼？」

綜合網路評論，觀眾的不滿幾乎集中在以下關鍵點：

一、兒子不是希望，是行走的混亂製造機

片中「兒子」角色被許多網友形容成「專門用來推動混亂的工具人」，每次出現幾乎都在製造更多問題，非但沒有情感加分，反而讓觀眾焦躁值狂飆。

金多美（左）在《巨洪》拯救兒子的過程中，逐漸領悟愛的真諦。（翻攝自Netflix）

二、母性不是感動，是執念過頭

原本想主打母愛深度，卻被吐槽成「情緒過度堆疊、缺乏說服力」，不少人直言這樣的母性描寫不但沒被感動，反而讓人感到壓迫。

金多美（左）在《巨洪》拯救兒子權恩成。（翻攝自Netflix）

三、劇情合理性全面失守

災難發生的邏輯、角色行為的選擇，全被批評「經不起任何推敲」，網友甚至笑稱：「如果認真思考劇情，會比洪水還先崩潰。」

四、被宣傳成災難片，本身就是最大災難

最多人點名的關鍵問題是它根本不像災難片。觀眾原本期待緊張刺激的末日場面，結果卻得到一部節奏混亂、定位模糊的情感劇，落差感成為壓垮口碑的最後一根稻草。

此外，《巨洪》原訂2024年第4季推出，後來延至2025年第4季，被不少人解讀為「後製調整、品質升級」。沒想到實際上線後，觀眾只留下冷冷一句：「原來延期不是為了變好。」

更掀起話題的是，該片由《全知讀者視角》導演兼編劇一手包辦，引來網友銳評：「跟《巨洪》比起來，《全知讀者視角》都能直接封神。」

