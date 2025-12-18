73歲李亞萍爆罹失智症！露面吐近況 醫曝：受憂鬱症影響

〔記者林欣穎／台北報導〕余天與李亞萍夫妻倆近年鮮少出現在螢光幕前，日前余天為挺胡瓜，將演出鑽石舞台，受訪時提到多年前因罹患攝護腺癌，已經把攝護腺全都割掉。而73歲的李亞萍近期罕見在節目上露面，透露自己有失智跟失憶症狀：「醫生說我這是長年憂鬱自閉跟躁鬱影響下的併發症。」

李亞萍（左）透露罹患失智症，目前吃藥控制。（鴻凱娛樂提供）

李亞萍日前與兒媳婦柔柔一同錄製JET的《命運好好玩》，而李亞萍之所以願意上通告，是因為大女兒看她一年未出門，在女兒勸說下決定上節目見見老友，不過她出門錄影前眩暈症一度發作，在攝影棚還需要人攙扶，狀況使人憂心。

李亞萍（左）與兒媳柔柔上節目。（鴻凱娛樂提供）

李亞萍提到自己現在容易失憶，可能上一秒才在跟對方聊天，下一秒就忘記交談的人是誰，也時常會自言自語，還忘記家裡的毛小孩多年前就病逝。

李亞萍更說自己現在分不清楚白天黑夜，某次4點多在家刷牙換衣服要出門，被提醒時間後才驚覺，「因為我以為是下午4點，我還夢過我的大房間全部被搬到秀場了。」醫生則表示，她會出現失智失憶狀況，是因為自閉憂鬱影響，現在李亞萍會定期看醫生吃藥治療。

