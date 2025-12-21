冬至+天赦日 6星座做好準備轉運發財迎桃花

今（21）日是冬至也是天赦日，有6個星座極將迎來轉運的機會。（資料照，大林慈濟醫院提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕今（21）日是冬至也是天赦日，許多廟宇都有不少前去拜拜的人潮。塔羅老師艾菲爾指出，從現在到農曆春節前有6個星座，正好處於能量轉換，不但能夠翻轉運氣，也可能在年底前迎來才復並且桃花朵朵開。

☉摩羯座

摩羯座的朋友是冬至後最直接受惠的星座，過去半年的努力開始轉為實質回報，可能是獎金、升遷，或被賦予更核心的位置，這段時間適合談長期合約、重新規劃事業藍圖，你的穩定感本身就是最強的吸金體質

☉處女座

冬至後處女座的「看細節能力」，變成直接變現的工具，這段時間容易出現偏財機會，可能是副業、獎金、抽成，或朋友帶來的小額投資資訊，但關鍵是要懂得「剛剛好」，不能貪多，只要保持理性、不被情緒左右，農曆年前有機會補上一筆意外收穫。

☉金牛座

對金牛座而言，冬至後來自長輩、上司或權威人士的引薦特別重要，這次的機會並非高風險暴利，而是能長期累積的實在收益，只要願意稍微走出舒適圈，嘗試新的合作模式，農曆年前就能看見財務上的正向變化，甚至為明年鋪好一條穩定成長的路。

☉巨蟹座

巨蟹座在冬至過後將有正緣靠近，單身者容易遇到成熟、可靠、願意談長遠的對象；有伴者則適合討論同居、婚姻或實際生活安排。

☉雙魚座

冬至後雙魚座的浪漫將「落實」，只要對方是真心的，這段關係反而能迅速定型，從不確定走向公開與承諾，農曆年前，是雙魚把愛情從夢裡，帶到現實的一段關鍵期。

☉天蠍座

冬至後的天蠍座，幾乎不需要刻意做什麼，就能吸引目光，對方可能主動靠近、示好，甚至帶著明確的追求意圖；有伴者則會進入更深層的交流，將會是一段「不張揚卻很有份量」的桃花期。

