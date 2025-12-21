自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 星座

冬至+天赦日 6星座做好準備轉運發財迎桃花

今（21）日是冬至也是天赦日，有6個星座極將迎來轉運的機會。（資料照，大林慈濟醫院提供）今（21）日是冬至也是天赦日，有6個星座極將迎來轉運的機會。（資料照，大林慈濟醫院提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕今（21）日是冬至也是天赦日，許多廟宇都有不少前去拜拜的人潮。塔羅老師艾菲爾指出，從現在到農曆春節前有6個星座，正好處於能量轉換，不但能夠翻轉運氣，也可能在年底前迎來才復並且桃花朵朵開。

☉摩羯座

摩羯座的朋友是冬至後最直接受惠的星座，過去半年的努力開始轉為實質回報，可能是獎金、升遷，或被賦予更核心的位置，這段時間適合談長期合約、重新規劃事業藍圖，你的穩定感本身就是最強的吸金體質

☉處女座

冬至後處女座的「看細節能力」，變成直接變現的工具，這段時間容易出現偏財機會，可能是副業、獎金、抽成，或朋友帶來的小額投資資訊，但關鍵是要懂得「剛剛好」，不能貪多，只要保持理性、不被情緒左右，農曆年前有機會補上一筆意外收穫。

☉金牛座

對金牛座而言，冬至後來自長輩、上司或權威人士的引薦特別重要，這次的機會並非高風險暴利，而是能長期累積的實在收益，只要願意稍微走出舒適圈，嘗試新的合作模式，農曆年前就能看見財務上的正向變化，甚至為明年鋪好一條穩定成長的路。

☉巨蟹座

巨蟹座在冬至過後將有正緣靠近，單身者容易遇到成熟、可靠、願意談長遠的對象；有伴者則適合討論同居、婚姻或實際生活安排。

☉雙魚座

冬至後雙魚座的浪漫將「落實」，只要對方是真心的，這段關係反而能迅速定型，從不確定走向公開與承諾，農曆年前，是雙魚把愛情從夢裡，帶到現實的一段關鍵期。

☉天蠍座

冬至後的天蠍座，幾乎不需要刻意做什麼，就能吸引目光，對方可能主動靠近、示好，甚至帶著明確的追求意圖；有伴者則會進入更深層的交流，將會是一段「不張揚卻很有份量」的桃花期。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中