夏宇禾深夜濕吻富三代人夫 道歉回應：飲酒過量、分寸不當

夏宇禾今年4月受訪時曾說再也不碰酒，如今牽扯人夫，可說打響自己臉。（資料照，記者蕭方綺攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕夏宇禾曾演出多部八點檔，她與Gino前年斷了6年情後，數度被拍到疑似復合，但始終以好友相稱；今年4月夏宇禾被拍到醉貼李聖傑，事後受訪一度懺悔揚言「滴酒不沾」。事隔8個月，又被拍到進出招待所玩樂，這回竟在深夜濕吻富三代人夫。對此，她今道歉表示：「浪費社會新聞和版面我很抱歉，錯就是錯我會好好檢討自己的行為，因為喝酒造成的錯誤，我對家人和社會大眾覺得很抱歉。」

她提到關於被拍攝到的畫面，「與該男子是朋友介紹認識的，對他並沒有任何特殊想法，但當天因為我飲酒過量，導致自己的行為與分寸不當，我對所有因為這件事受到傷害的人都非常的抱歉，我會深刻反省」。

請繼續往下閱讀...

她指出自己一直以來都尊重婚姻與家庭的價值，未來也會更加謹慎自律，避免再發生任何讓大家擔心或誤解的情況。但對於是否知道對方已婚，尚未有回應。

其實她和Gino前年分手後，桃花不斷，4月爆出和李聖傑緋聞後，第一個擔心的就是媽媽的反應。她是單親家庭長大，媽媽一手拉拔4個女兒，個性保守的媽媽以往連她拍《GQ》雜誌比基尼照都嚇死，何況是親密肢體接觸的緋聞，曾數度交代她：「交朋友可以，要先顧好自己的形象。」

160公分、40公斤的她有C罩杯好身材，單身2年追求者不斷，上次被拍到和李聖傑大街廝磨，聲稱是喝醉了斷片，之後彼此完全沒聯絡。當時李聖傑則與夏宇禾口徑一致不認愛，透過唱片公司回應，「朋友的聚餐，只是一般聚會，謝謝關心。」強調就是朋友關係。

而夏宇禾近日被拍到和富三代人夫摟抱親吻，調情舉動全被拍，這名男子遭起底，竟是人夫，且是望族多金富三代，有不少演藝圈朋友，社群平台充滿愛妻育兒照，加上上回醉貼李聖傑時，這位男子就已在現場，推測2人並不是剛認識的情況。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法